Laura Jiménez pren possessió com a nova regidora de l’Ajuntament de Paiporta

El ple de Paiporta ha viscut aquest dijous la presa de possessió de Laura Jiménez, sisena regidora del grup municipal Compromís per Paiporta. Jiménez va prometre el seu càrrec a l’inici de la sessió i, en el seu discurs, va ressaltar que treballarà per un poble «conscient de la necessitat del respecte pel medi ambient, per les persones i pel benestar animal».



La nova regidora de la corporació municipal va explicar també que «és un repte estar al costat de companys que han fet de Paiporta un referent de municipi innovador i sensible amb la joventut, cuidador de la gent major i la població en situació de vulnerabilitat, empàtic, solidari i compromés amb la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, promotor del comerç local, eficient i respectuós amb el medi ambient».



També va destacar que treballarà en la línia de construir un poble «que cuida no només a les persones, sinó que també estiga lliure de maltractament animal».



Per últim, Jiménez va subratllar la «grandíssima responsabilitat» d’assumir l’acta de regidora de l’Ajuntament de Paiporta, i va prometre treball sense descans «pel veïnat paiportí», amb fidelitat als principis pels quals ha treballat no sols des de Compromís, sinó també des de diferents moviments socials.



Pep Val assumeix Hisenda i Administració General

En el propi ple d’aquest mes de novembre, es va donar compte a la corporació municipal de l’assumpció de les competències d’Hisenda, Administració General i l’Agència de Promoció del Valencià AVIVA Paiporta de banda de Pep Val, que ja comptava amb la delegació d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat.