L’AV El Vedat celebra la gala de lliurament de premis del XIV Certamen Literari

Connect on Linked in

El passat 4 de desembre es va celebrar en la sala d’actes de l’ajuntament la gala de lliurament de premis del XIV Certamen Literari El Vedat, uns guardons que l’Associació de Veïns del Vedat organitza com a part del seu programa per a la difusió i el foment de la cultura.



Al costat de l’alcalde Jesús Ros i a la regidora de Cultura, Susi Ferrer, van ser presents també els representants de les empreses patrocinadores: Bigmat Aldino, PC Mas i Caixa Rural Torrent. Tots ells, abrigallats per més d’un centenar d’assistents, van poder gaudir a més de l’actuació destacada de Mar Peñalver, estudiant becada en una escola d’alt rendiment a Suïssa i excel·lent violinista que, amb tan sols 17 anys, ha interpretat peces al costat del gran Ada Malikian. La gala va ser presentada per Ana Andreu, que va comptar amb la col·laboració del monologuista torrentino Carlos Guimerà per a donar a conéixer el nom dels premiats en cadascuna de les categories.



En primer lloc es van entregar els premis als guanyadors del certamen en la categoria infantil i juvenil:

Infantil:

1a Sara Núñez Rudilla, per la fórmula de la felicitat

2a Julia Carrión Burgos, pel viver de Rosa

3a Cloe Farroni Souto, per Que calles!

El premi Fabulando, que es concedia al soci o sòcia més votat, va ser concedit a Arnau Carrión Burgos, per la abella meravella.

Juvenil:

1a María Chust Pérez, per la màgia dels colors

2a Lydia Schulz Francés, pels meus llibres tenen ales

3r Andreu Martínez Ibáñez, per Amores grecs

Premi Fabulando, per a Carla Núñez Rudilla.

Tot seguit, es va fer lliurament dels guardons als premiats en el concurs general, és a dir, la categoria d’adults:

1a Laura Cabedo Cabo, pel retorn

2n Manuel Izquierdo Ruiz, pel final correcte

3a Marian Seguí Pastor, per Vestigis d’un vesprejar

Premi Fabulando, per a Francisco Javier Martínez Vilanova, pel biquini roig.

També va obtindre un esment especial el col·legi Mare Petra per la seua participació en aquest certamen, a l’ésser el centre educatiu que més obres havia presentat a aquest.



El jurat que atorgava els premis va haver de triar entre les més de 150 obres presentades -de diferents gèneres i estils, escrites tant en valencià com en castellà- i va valorar molt positivament el treball de tots i totes, posant l’accent en la importància de promoure iniciatives com aquesta, que estimulen la creativitat dels joves de Torrent. Per part seua, en el discurs que va tancar aquesta gala, l’alcalde va voler destacar la labor de l’Associació de Veïns del Vedat, sempre disposats a col·laborar amb l’ajuntament en l’organització d’esdeveniments i activitats veïnals i profundament involucrats en la divulgació i el foment de la cultura.