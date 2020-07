L’Ecomòbil realitza una parada al Racó de les Vinyes i al Forn de Carrascosa el divendres 31 de juliol

Connect on Linked in

El Consorci Ribera i Valldigna, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alzira, posa a disposició dels usuaris l’Ecomòbil Educatiu del Consorci en dos punts de la ciutat d’Alzira, el Racó de les Vinyes, de 8,30 a 11 hores, i al Forn de Carrascosa, d’11,30 a 14,00 hores.



“L’objectiu és que els veïns que en època estival residixen en estes zones pugen acostar-se fins a l’Ecomòbil per tal de dipositat tots els objectes que ja no siguen d’utilitat. El residus generats derivaran en Ecopunts, que permeten tindre una bonificació en la taxa del tractament de residus”, manifesta Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans.



Recordar que si encara no t’has donat d’alta per a obtenir els Ecopunts, pots informar-te en l’Ecomòbil o en la pàgina web del consorci. Fernando Pascual ha remarcat que “Hem de realitzar un esforç col·lectiu per a poder aconseguir una bona gestió dels residus, no sols a Alzira ciutat, sinó també a la platja i a la muntanya. Reciclar és cosa de totes i tots, a més contribuïm amb esta acció a conservar els espais naturals. L’edil invita a totes i tots a gaudir d’unes vacances practicant les 3R: “reduint, reutilitzant i reciclant”.



Per últim assenyalar, una vegada més, que el paper i el cartó van al contenidor blau; els envasos de plàstic, llandes, brics i aerosols al contenidor groc; els envasos de vidre al contenidor verd i els residus especials a l’Ecomòbil i Ecoparcs. Des del Consorci Ribera i Valldigna i l’Ajuntament d’Alzira, es sol·licita la col·laboració ciutadana perquè l’extraradi de la ciutat estiga net d’andròmines i poda.