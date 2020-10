L’Ecoparc mòbil de la Emtre estarà a Burjassot del 15 al 17 d’octubre

Print This Post

L’Ecoparc mòbil de la Emtre no podia faltar a la seua cita amb Burjassot el mes d’octubre. En aquest 2020, aquest servei de l’Entitat Metropolitana per al tractament de Residus, ha visitat el municipi al llarg de tots els mesos, a excepció d’aquells en els quals la població va estar confinada per la pandèmia de la Covid-19.

Així, a l’octubre, l’Ecoparc estarà a Burjassot del dijous 15 al dissabte 17, en el seu enclavament habitual, en l’aparcament de les Palmeres, al costat del Mercat Municipal l’Almara i el seu horari serà de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores, dijous i divendres, mentre que el dissabte el seu horari serà de 10.00 a 13.00 hores.

Les visites de l’Ecoparc faciliten en gran manera el reciclatge a les veïnes i els veïns de Burjassot de xicotets electrodomèstics que tenen a casa i que ja no funcionen, pintures, dissolvents o càpsules de café, entre altres elements. També es poden depositar llibres i revistes, piles, termòmetres, oli de motor i de cuina, reactius de laboratori, aerosols, aparells electrònics, bombetes, cartutxos d’impressores, telèfons mòbils i carregadors, bateries, DVD/CD o envasos contaminants, entre altres.

L’Ecoparc mòbil de la Emtre fa parada mes a mes gràcies al treball de l’Oficina de Sostenibilitat Local, coordinada des de l’àrea de Transició Ecològica per l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.