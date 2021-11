Lectura a Burjassot del Manifest Reivindicatiu en el Dia per l’Eliminació de la Violència contra les Dones

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A les 12h en punt del dia de hui, 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, ha tingut lloc, a les portes de l’Ajuntament de Burjassot, la lectura del Manifest institucional d’aquesta jornada de reivindicació. L’Alcalde de Burjassot, Rafa García ha començat la lectura del text, aprovat en el Ple Municipal el passat 26 d’octubre, i han continuat amb la seua lectura diferents regidors de l’Equip de Govern, així com diferents components del Fòrum de Participació per la Igualtat de Gènere de Burjassot.

Tal com es desprén del Manifest, que posa en relleu la gravetat d’un problema social que en 2021 s’ha emportat per davant la vida de 35 dones i ha deixat orfes a 19 menors, l’Ajuntament de Burjassot es compromet a continuar treballant per a facilitar la prevenció de situacions de violència masclista en tots els àmbits municipals; a posar especial atenció en el foment de la prevenció de la violència de gènere en l’àmbit dels centres educatius i a continuar atenent, de manera assistencial i prioritària, a les dones i menors víctimes de la violència masclista.