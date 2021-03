L’edifici de l’Àgora Jove elegit com al més idoni per a la campanya de vacunació contra la COVID-19

Print This Post

De les dues possibilitats oferides al departament de Salut Pública, s’ha elegit l’Àgora per les seues dimensions i per la seua facilitat d’accés amb vehicles.

Esta setmana una delegació formada pels coordinadors mèdics i d’infermeria de l’àrea bàsica de Salut de l’Alcúdia, el tinent d’alcalde, Rubén Grau, els caps de Policia Local i de l’agrupació local de Protecció Civil, a més d’alguns tècnics municipals van visitar les dues possibles ubicacions que l’Ajuntament de l’Alcúdia havia posat a disposició de Salut Pública, com a seu municipal per a la campanya de vacunació massiva contra la COVID-19.

D’una banda, el primer lloc que es va oferir es tracta de l’edifici de l’Espai Jove on està ubicada la Ludoteca Municipal. D’altra banda, el segon lloc que es va proposar va ser l’Àgora Jove, un edifici diàfan, de grans dimensions i que, normalment, acull activitats de diferents associacions culturals i esportives, a més d’assaigs de grups musicals del poble.

Donades les circumstàncies actuals, ambdós edificis estan sense cap activitat. L’edifici de la Ludoteca tenia, a favor seu, la ubicació més cèntrica i en la seua contra les dimensions i la dificultat d’aparcament per a les persones que vingueren del poble veí, ja que cal tindre en compte que l’àrea bàsica de Salut de l’Alcúdia acull els usuaris de l’Alcúdia i Guadassuar.

D’esta manera, els representants de Salut Pública i l’ajuntament van decidir com a més convenient l’edifici de l’Àgora Jove, situat al polígon Industrial La Creu, ja que compleix totes les indicacions que Salut Pública considera necessàries: ventilació creuada, portes d’entrada i d’eixida, diferenciació de zones: prevacunació, vacunació i postvacunació, un magatzem i, a més, serveis.

La brigada d’obres de l’Ajuntament de l’Alcúdia ja està repassant l’edifici i comprovant que les instal·lacions funcionen correctament, a més de fer una neteja a fons, a causa què l’edifici ha estat tancat per la pandèmia, i per tal de deixar l’edifici en les condicions higièniques idònies per a efectuar la campanya de vacunació massiva contra la COVID-19.