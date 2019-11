L’edifici històric del Grau albergarà el major espai de Coworking de València

Print This Post

La regidora de Llicències d’Activitats de València, Lucía Beamud, ha explicat que l’Ajuntament acaba d’aprovar la llicència que permet realitzar les obres per a recuperar un edifici industrial de 6.500 metres quadrats de principis del segle XX, situat al carrer Illes Canàries 86, en el barri del Grau i que disposarà d’una via d’accés exclusiu i un gran jardí de 800 metres quadrats, segons el projecte aprovat.



L’antic edifici industrial albergarà un nou espai de Coworking a la ciutat. “Les obres, que començaran aquesta setmana, permetran la posada en valor d’un edifici singular que forma part del patrimoni valencià -amb una meravellosa façana protegida de rajola caravista-, recuperant el patrimoni industrial de la ciutat en transformar-lo en un modern edifici que permetrà donar resposta a la demanda d’oficines, permetent la retenció del talent en les empreses alhora que millora la qualitat de vida, la convivència i el desenvolupament social al Grau”, ha dit la regidora Beamud.



Està previst que les obres finalitzen a l’abril de 2020. El gran edifici, construït en 1905 per l’empresa Electra Valenciana S. a., serà totalment recuperat i en ell s’instal·larà La Centrifugadora. Tindrà 6.500 m2, distribuït entre un edifici industrial de principis del segle XX, una via d’accés exclusiu i un gran jardí privat de 800 m2.



En la seua oferta de serveis, disposarà de llocs flexibles, fixos i despatxos totalment equipats per a albergar fins a 900 persones treballant alhora. També comptarà amb sales per a reunions i conferències, l’última tecnologia en connectivitat i tot tipus de serveis, com a oficina virtual, recepció de trucades i paqueteria, domiciliació fiscal, sales d’esdeveniments amb servei de videoconferència i wifi privat, entre altres.



Actualment a València, l’espai més demandat per les empreses és de 500 m2 amb 25 treballadors, i no existeix una cartera d’oficines disponibles d’eixa grandària en el mercat. “Amb aquest tipus d’oferta que inclou sales de reunions, serveis, gimnasi o menjador -entre altres-, i que cada empresa utilitzarà a demanda, les necessitats reals d’espai de les empreses es redueixen a tan sols 200 m2, aconseguint una rebaixa molt important del cost de lloguer i, alhora, major qualitat i quantitat de serveis afegits”, han indicat els promotors de la iniciativa.



“Després d’aquesta reflexió, es conclou que el preu final mitjançant aquest sistema és bastant més econòmic que el del mercat d’oficines tradicional. Cal destacar que la taxa de disponibilitat d’oficines de qualitat (Tipus A) en la zona centre de València és tan sols del 5% inferior a ciutats com Madrid”, han dit els membres del projecte de la Centrifugadora.



Respectuós amb el medi ambient, l’espai buscarà la màxima eficiència energètica amb cobertes verdes i ús d’energies netes en la rehabilitació de l’edifici industrial i històric que l’acollirà. La Centrifugadora es posiciona com un nou concepte coworking de qualitat a València. Serà eixa solució flexible i còmoda que qualsevol empresa o autònom cerca, aportant a més als seus usuaris, la possibilitat de realitzar networking.



La Centrifugadora serà un espai que recollirà les necessitats d’ampliació de les organitzacions en moments puntuals i és la solució ideal per a la implantació de totes les empreses que estan vinculades a les noves tecnologies, que requereixen, no solament d’un edifici d’oficines Tipus A, sinó de tot un ecosistema adaptat tecnològicament per al correcte desenvolupament de la seua activitat.



Finalment, Beamud ha dit que, “des de l’Ajuntament de València, treballem de la mà de diferents empreses i promotors per a l’impuls de projectes importants per a València, com aquest que recuperarà el patrimoni industrial de la nostra ciutat i tan característic del barri del Grau, al mateix temps que dinamitzarà la zona i la seua economia”.