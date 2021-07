L’emoció i el record dels absents protagonitza el primer acte faller a Burjassot, després de la pandèmia

Connect on Linked in

L’aclamat #Tornarem! que no s’ha cansat de repetir el món faller durant els últims mesos ha canviat el temps verbal per a tornar-se present: #Tornem! Amb aquesta potent benvinguda, va començar ahir, a l’Auditori de la Casa de Cultura, el primer acte faller de Burjassot des que, al març del 2020, la pandèmia obrira un incert i trist parèntesi en el si de la festa valenciana. Aqueix parèntesi es va tancar ahir amb la reactivació d’un calendari que, a Burjassot, tindrà els seus dies forts a primers de setembre.

Així ha tingut lloc, per fi i malgrat el tòrrid matí del primer diumenge de juliol, l’acte d’imposició d’insígnies i recompenses, els desitjats Bunyols d’Or, i la signatura dels màxims representants de cada comissió en el Llibre d’Honor de l’Ajuntament, tot organitzat, amb protocol covid mitjançant, per l’Agrupació de Falles del municipi que dirigeix Iván Heredia Cortés, amb la col·laboració de la regidoria de Falles, dirigida per Estefanía Ballesteros. A més, el matí també va servir per a atorgar, per part de l’Ajuntament, les Insígnies de Plata de la Ciutat de Burjassot. Emocionats i embolicats en una afectuosa ovació, l’Alcalde, Rafa García va imposar les condecoracions a Manolo Pastor, faller de Espartero-Maestro Plasència per la seua extensa trajectòria fallera i al mateix president de l’Agrupació i faller de Llibertat, Iván Heredia, com a reconeixement a diversos exercicis, aquest últim especialment complicat, dedicats completament a les falles del seu poble.

La signatura de les falleres majors i dels presidents de 2021 en el Llibre d’Honor de l’Ajuntament i el nomenament de l’Alcalde, Rafa García, com a Faller d’Honor de les tretze comissions de Burjassot, va donar pas a l’himne de Burjassot i a l’himne de la Comunitat Valenciana per a embargar d’una emoció col·lectiva a tota les persones que habitaven, a dalt i a baix de l’escenari, l’Auditori de la Casa de Cultura. Una emoció que es palpava fort en l’ambient des que Quique Soria va obrir l’acte dient “Tornem!” i que va tindre molt present, tota l’estona, als absents, a tots i totes als quals es tirarà molt de menys, malgrat habitar, ja per sempre, en l’ànima fallera de Burjassot.