L’EMT redueix de 13 a 7,3 anys l’edat mitjana dels seus autobusos

Ja s’ha completat la incorporació al servici dels 164 autobusos híbrids adquirits recentment

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha reduït l’edat mitjana de la seua flota, passant dels 13 anys en 2015 a 7,3 anys en l’actualitat, amb l’arribada dels últims 164 híbrids nous, que ja han estat incorporats al servici diari que presta l’entitat.

El pla estratègic de renovació de la flota en l’entitat va ser impulsat basant-se en raons mediambientals, financeres i de seguretat i salut. L’arribada de nous autobusos ha permés millorar l’experiència de les persones usuàries a bord dels autobusos municipals, però també reduir el consum energètic, el cost del manteniment i, especialment, les emissions contaminants i d’efecte hivernacle dels autobusos.

“Entre l’any 2012 i 2015, només es van renovar dos autobusos, provocant un envelliment profund de la flota que afectà la qualitat del servici. Esta tendència la començàrem a revertir a partir de 2016. Des d’aleshores, la ciutadania ha estrenat 348 autobusos. Tindre una flota de vehicles moderna, menys contaminant, més eficient i fiable és imprescindible per a potenciar l’ús del transport col·lectiu i fer-lo més competitiu i sostenible”, ha explicat el president d’EMT, Giuseppe Grezzi.

La retirada progressiva dels vehicles vells es basa en criteris com l’edat del vehicle, el cost per kilòmetre, les emissions contaminants i el CO2 que provoca. Per això, la renovació de la flota ha permés reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera en més de 7.000 tones en els últims quatre anys i estalviar més de 10 milions d’euros en manteniment i combustible. De fet, els nous autobusos híbrids que circulen per la ciutat consumeixen un 30% menys de combustible que un autobús estàndard.

“La renovació continua de la nostra flota és una aposta de futur per a seguir oferint un servei públic de qualitat a la ciutadania, i per això no es pot entendre com una inversió extraordinària o puntual, sinó com una inversió constant. Segons estudis dels nostres tècnics, per a poder mantenir l’edat mitjana per baix dels huit anys és necessari que en els pròxims anys seguim comprant nous vehicles. Per això, actualment estem treballant en un pla de futur amb este objectiu”, ha afegit Grezzi.