L’Entrà de l’Alcúdia ja té Consell i reglament

Compromís per l’Alcúdia es queda a soles en el seu intent de boicotejar el Consell Sectorial de l’Entrà, que s’aprova amb 12 vots a favor i 4 en contra.

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha aprovat la creació del Consell Sectorial de l’Entrà de la Mare de Déu de l’Oreto, l’òrgan de participació que organitzarà i coordinarà l’acte més important i popular de les Festes Majors de l’Alcúdia. Tots els grups municipals votaren a favor de la proposta que va defensar la regidora de Festes i Tradicions, Oreto Trescolí, excepte Compromís, que votà en contra amb el pretext que no cabia la representació de la parròquia al més alt nivell en el nou consell.

Després d’infructuosos intents de diferents regidors de Festes i de Cultura dels darrers 20 anys, Oreto Trescolí ha aconseguit dur endavant un ambiciós projecte que va mamprendre només començar la legislatura, amb el qual es definix un òrgan de participació en el que totes les parts implicades en la festa tenen veu i vot. Segons va explicar en el plenari “l’entrà és una festa viva que representa a moltes sensibilitats i el projecte del consell sectorial és un fidel reflex de la realitat que es viu al carrer cada 7 de setembre”.

Després de contextualitzar històricament la festivitat de l’Entrà de la Mare de Déu de l’Alcúdia, Trescolí va assenyalar que “després d’una etapa a finals de la dictadura en què va disminuir la participació popular, amb la democràcia i la recuperació de l’interés pels balls populars esdevingué un creixement desordenat al llarg dels anys 80 que forçà a la corporació, responsable del finançament i l’organització de l’Entrà, a buscar solucions a llarg termini. El procés va estar difícil i després de més de dos dècades hem aconseguit, per fi, consensuar un model de consell que regirà el seu funcionament”.

El portaveu de Compromís es va desmarcar del consens general al considerar que la vicepresidència que el reglament atorga al rector de la parròquia s’oposa a la separació entre estat i església que se consagra a la constitució, un argument basat en una visió molt parcial perquè, tal com explicà clarament la regidora de festes i tradicions “la lectura completa i sense interpretacions malintencionades del reglament evidència que el paper de l’església és clau en una festa d’arrels religioses i que, per tant, deu tindre veu i vot en el consell, en totes aquelles qüestions d’àmbit estrictament religiós”. En eixa línia, Oreto Trescolí va posar un exemple molt clar “si una comparsa vol ballar dins del temple ha de ser el rector qui decidixca si això pot ser o no, però mai l’Ajuntament”.

Compromís arribà a qüestionar en el plenari -tal i com consta en l’acta- l’informe de la secretaria de la corporació que avala la legalitat de la formula proposada, un consell sectorial de participació, i fins i tot se va arribar a insinuar que els secretaris dels ajuntaments “elaboren informes ad-hoc en els quals es pleguen als desitjos dels polítics”. Davant d’eixa greu acusació, va haver d’ intervindre l’alcalde per defensar el treball dels funcionaris públics, recordant que no sempre els informes legals diuen el que els edils volen, però no per això es pot qüestionar la seua legalitat perquè això és posar en tela de judici les bases de la nostra democràcia.