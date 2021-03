L’equip aleví del CGR Alboraia aconsegueix l’or a València

Print This Post

El Campionat d’Espanya de conjunts deixa un total de 10 medalles per als equips valencians en una competició que, a més, va consagrar a la Comunitat Valenciana com a subcampiona nacional en la categoria per Autonomies.

Aquest dissabte va finalitzar el Campionat d’Espanya de conjunts i la Copa d’Espanya de conjunts que s’ha celebrat durant tres dies en el Centre Nacional Colonial Sport de València.

L’equip benjamí del CGR Alboraia i l’equip sènior mixt de Colonial Sport, es van proclamar campions de les seues respectives categories. Les gimnastes de l’Alboraia, Marina Estela, Carolina Giménez, Martina Alos, Roser Seguí (cedida pel club Aceus) i Gabriela Berezo (cedida pel club Margaix), van oferir una gran actuació gràcies a l’exercici preparat per les seues entrenadores Sara Mirzher, Maribel Bixquert i Lucía Sáez.

Per part seua, l’equip mixt de Colonial Sport va fer història en la seua pròpia ‘casa’ gràcies al bon acompliment de l’equip conformat per Álvaro Pradas, Álvaro Pino (Club Vida Gandia), David Pérez (Club La Vila), Javier García e Ymalai García (Club Benidorm) i Laura Crespo (Club Els Marines), entrenats per Mónica Novelles i Álvaro Pradas.

Per part seua, les júnior del Club Atzar i les sènior de Colonial Sport van ser subcampiones mentre que el conjunt aleví del Roquette Benifaió es van penjar el bronze.

En la categoria per Autonomies, la Comunitat Valenciana va finalitzar en la segona posició per a proclamar-se com a subcampiona nacional.

A més, l’esdeveniment va comptar amb les exhibicions de les gimnastes individuals Polina Berezina, Natalia García, Sara Tatay i Lucía González. Per a finalitzar, durant l’última jornada el conjunt sènior de l’Equip Nacional ha presentat els seus nous exercicis amb els quals competirà la setmana que ve en la Copa del Món de Sofia (BUL).