L’equip de govern de Torrent presenta una moció en defensa de la propietat privada i el dret a l’habitatge

La coalició de govern de Torrent ha presentat una moció al ple municipal en defensa de la propietat privada i el dret a l’habitatge, reivindicant tots dos com a eixos essencials de la nostra convivència com a societat.



El portaveu de l’equip de govern, Andrés Campos, ha manifestat que “malgrat que a Torrent els intents d’okupació són casos aïllats i en general se solen solucionar ràpid aplicant la Llei i amb la intervenció de la Policia Local i Nacional, el tema de l’habitatge és un tema que ens preocupa i per això presentem aquesta moció que defensa els drets dels propietaris, al mateix temps que continuem treballant en mesures per a pal·liar aquest fenomen i per a facilitar l’accés a l’habitatge, promovent accions com la construcció d’habitatges protegits en règim de lloguer assequible per als joves”.

Així, considerant les circumstàncies econòmiques i de desocupació que ha patit el nostre país des de la crisi econòmica de 2008 i de nou amb les conseqüències de la pandèmia del Covid-19, cal promoure per part de l’Administració una política pública d’habitatge. Aquestes noves polítiques, que han de col·laborar amb l’empresa privada i el conjunt dels agents socials, ha d’anar encaminada a trobar solucions d’habitatge per a les famílies en condicions més complicades o en risc d’exclusió, de manera que garantim els drets constitucionals.



Raúl Claramonte, portaveu de Cs Torrent ha assenyalat que “l’okupació il·legal és una qüestió que cal atallar i des de l’equip de govern estem treballant conjuntament per a reclamar la coordinació institucional amb la finalitat de resoldre aquest assumpte. Considerem que la defensa i el dret a la propietat privada no és incompatible amb el dret a un habitatge digne. En aquest sentit apostem per ajudar als veïns en situació de vulnerabilitat social i reforçar els serveis socials del nostre municipi”.



Un altre dels objectius del document és fomentar la implicació activa i àgil de l’Administració de Justícia i les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en la defensa d’aquests drets. A més de refermar el compromís de l’Ajuntament i especialment del seu Policia Local en el servei a la ciutadania i la defensa dels seus drets.



Finalment, amb aquesta moció es pretén fer patent la fermesa de la Fiscalia General de l’Estat per les seues instruccions d’unificació de criteris i agilitació dels procediments a escala nacional.