L’equip sènior masculí del Club Handbol Burjassot ascendeix a segona nacional

Unes setmanes després de l’ascens de l’equip femení, el Club Handbol Burjassot està de nou de celebració ja que l’equip sènior masculí és el que ha arribat ara a categoria nacional. El sènior masculí, denominat TECMOON Burjassot gràcies a l’aposta de l’empresa colchonera per l’esport local, ha aconseguit l’ascens després de guanyar en la repesca de la fase d’ascens.

Després d’una primera fase de competició on va quedar en segon lloc, la lluita per la fase d’ascens es va certificar guanyant tots els partits contra els segons de grup. Una vegada en la fase d’ascens, l’equip va competir i lluite fins al final ja que només un gol de diferència va privar de l’ascens directe. Després del partit inicial amb derrota 31-33 enfront de Santa Pola, es va reposar 31-23 enfront de l’equip local per a tornar a guanyar l’últim dia per 29-27 al Llevant-Marni. Això va portar a la repesca que es va jugar contra el Pilar de la Foradada i que després dels primers 60 minuts amb empat a 34, es va necessitar d’una pròrroga per a acabar guanyant 46-42.

Així, el Club Handbol Burjassot “tanca un any històric amb dos ascensos a lliga nacional i que volen culminar amb la victòria en la copa. Des de la directiva es feliciten pel treball realitzat de jugadors i tècnics amb la il·lusió d’afrontar aquesta nova etapa amb treball, humilitat i foment de l’esport per bandera”, tal com han assenyalat des del club.