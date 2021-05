Les anàlisis de covid en aigües residuals se centraran des d’ara a determinar la distribució de les diferents soques

Connect on Linked in

La regidora del Cicle Integral de l’Aigua fa balanç del primer any d’analítiques i afirma que “estem en una situació bona respecte a maig de 2020”

La regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, ha realitzat este dijous un balanç en complir-se un any de les anàlisis de presència de covid19 en les aigües residuals a la ciutat de València. Per la situació actual de baixa incidència, el treball se centrarà a partir d’ara a determinar la distribució de les diferents soques de la malaltia.

“Fa ara un any vam començar en esta ciutat una anàlisi pionera juntament amb l’empresa Global Omnium, pel qual València es convertia en la primera ciutat a fer un rastreig de l’evolució del coronavirus a través de les aigües residuals”, ha recordat la regidora. Tal com ha destacat, els moments i les dades són ara ben diferents a aquell 12 de maig de 2020, quan s’iniciava la fase de ‘desescalada’. “Ara, ha explicat la regidora Elisa Valía, ens trobem en una situació bona comparativament, encara que és cert que mentre hi haja contagis no es pot dir que siga una situació bona; però és important destacar que este primer any coincideix amb el registre dels valors més baixos des de fa 9 mesos”.

Els resultats de les mostres obtingudes el dimarts dia 11 que els percentatges obtinguts són molt baixos, com es reflecteix en l’històric. És un nivell és assimilable al qual hi havia més o menys a meitat de juliol, “per la qual cosa es consolida plenament el descens de les últimes setmanes i registrem el valor més baix dels últims mesos”, ha afirmat Elisa Valía. La regidora ha explicat que es tracta de “un punt d’inflexió”, i ha anunciat que a partir d’ara s’introduiran alguns canvis a la manera de realitzar este estudi, “ja que entrem en una fase diferent, una fase que podem dir sentinella”.

L’objectiu és reorientar l’estudi per a continuar tenint informació i tenint en compte que el context és diferent. Es continuaran oferint les dades per a màxima transparència amb la ciutadania, i es continuarà informant, encara que ara s’espaiarà una mica més la presa de mostres. Fins ara es recollien mostres dos i tres vegades per setmana, i a partir d’ara es prendrà una mostra setmanal. “Cal tindre en compte que ara la situació és molt estable, i el que farem és mantindre un testeig a la setmana en els 24 punts per a seguir amb la sèrie històrica, ja que no és necessari realitzar un seguiment tan exhaustiu com fins ara”. “Hem considerat, amb l’ànim d’optimitzar els recursos, que podem iniciar una fase anomenada sentinella amb la recollida d’una mostra setmanal però sempre vigilants davant qualsevol repunt o anomalia que tornaríem a l’esquema inicial”, ha explicat la delegada.

“Més que la incidència, el que ens preocupa en els últims mesos és la prevalença de determinada soca o una altra. Ara mateix, la que més es troba és la soca britànica, i no tenim constància que estiga la resta. Però volem afinar amb les analítiques per a aprofundir no tant en la recollida de mostres, sinó en una anàlisi en major profunditat per a determinar quina és la soca predominant i traure el percentatge de cadascuna d’elles, ja que són analítiques que requereixen major temps”.

UN DESCENS MAJOR DE LA INCIDÈNCIA

En esta última setmana del mes de maig s’ha observat un descens encara major de presència de covid en aigües residuals que el que s’ha donat des de principis de març. Els nivells són molt baixos, comparativament amb els mesos anteriors, i en les últimes tres mostres (dies 3, 6 i 11 de maig) s’ha vist un descens encara més significatiu. La delegada del Cicle Integral de l’Aigua ha explicat que “esta circumstància, unida al fet que el pla de vacunació està avançant a bon ritme i els objectius del 70% de la població abans de l’estiu de moment es van complint, juntament amb el manteniment d’una incidència acumulada baixa a la ciutat i en tota la Comunitat Valenciana són bones xifres de context per a abordar esta fase d’alçament de l’estat d’alarma amb les màximes garanties”.

Pel que fa a les dades setmanals, les zones de València que presenten major índex, “encara que realment no són alarmants”, ha subratllat Valía, són Campanar, Ciutat Vella i l’Eixample. I lleugerament per damunt de la mitjana se situen Tres Forques, Olivereta, Poblats Marítims, Arrancapins i Malilla, “encara que en tots estos punts els nivells també han baixat moltíssim i es poden qualificar de