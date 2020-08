Les anàlisis de les aigües a Cullera revelen una «molt baixa» incidència del virus

En el nucli urbà els resultats han sigut negatius

Les anàlisis en les aigües residuals de Cullera han revelat una «molt baixa» incidència del coronavirus a la ciutat. L’Ajuntament, mitjançant un laboratori homologat, ha realitzat proves tant en el nucli urbà com en les zones residencials de les seues platges amb la finalitat de certificar si existeix presència de la Covid-19 en les seues aigües. Tal com informen els tècnics encarregats d’analitzar aquestes mostres es tracta d’uns excel·lents resultats ja que en el nucli urbà no s’ha registrat presència de coronavirus i en la zona més residencial la concentració ha sigut molt lleu. Estes anàlisis tracten de detectar la possible presència d’unitats de virus en les aigües residuals de la localitat i, tal com han demostrat, a Cullera a penes existeixen. Prevenció Així doncs, les mostres recollides demostren que les polítiques de contenció i prevenció que porta desenvolupant l’administració local estan funcionant. Entre altres, l’Ajuntament de Cullera es va avançar en la implantació d’algunes mesures com la recomanació de l’ús de la mascareta al marge de poder mantindre la distància social mínima o l’ús de drons de vigilància per a controlar les seues platges. Mesures que han aconseguit que el municipi siga un dels més segurs de tot el litoral espanyol. És per això que el consistori continuarà aplicant les mesures necessàries i insistix en la necessitat de no baixar la guàrdia per a evitar qualsevol possible propagació a la ciutat, ja que l’èxit per a lluitar contra el virus depén de la responsabilitat individual de tots i cadascun de nosaltres.