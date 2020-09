Connect on Linked in

Stefano Montanari, consumat expert en òpera barroca i classicista, dirigeix un elenc amb Federica Lombardi, Paula Murrihy, Marina Monzó, Anicio Zorzi Giustiniani, Davide Luciano i Nahuel Di Pierro

Silvia Costa signa la proposta semiescénica, amb il·luminació de Marco Giusti, que s’estrena aquest diumenge, 27 de setembre

El Palau de les Arts reflexiona sobre la soledat i la fragilitat de les relacions humanes en una producció de ‘Così fan tutte’ adaptada a la nova normalitat, amb la qual s’inaugura el 27 de setembre la temporada 2020-2021 a la Sala Principal.

Les Arts ha presentat hui en roda de premsa aquest títol que, sota la direcció musical de Stefano Montanari i escènica de Silvia Costa, protagonitza un repartiment de joves però experimentats intèrprets, habituals en aquest repertori en els repartiments dels teatres i festivals de més prestigi: Federica Lombardi, Paula Murrihy, Marina Monzó, Anicio Zorzi Giustiniani, Davide Luciano i Nahuel Di Pierro.

El director artístic del teatre, Jesús Iglesias Noriega, ha subratllat l’esforç no només de l’equip artístic i creatiu, sinó també de l’equip tècnic, artístic i administratiu del teatre, així com del Cor de la Generalitat i de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana per posar en marxa aquesta nova producció en només dues setmanes després de la cancel·lació de l’adaptació escènica de Romeo Castellucci del ‘Rèquiem’ de Mozart.

“Un teatre és una institució dinàmica i no pot parar. És la nostra obligació seguir avant per a mantindre viva la cultura i oferir a la ciutadania un espai i fòrums de reflexió i crítica amb les màximes garanties de seguretat per a públic i artistes”.

El violinista i director Stefano Montanari, batuta d’acreditat prestigi en els repertoris barroc i clàssic, torna a Les Arts, on va actuar per primera vegada en 2006 com a solista amb l’Accademia Bizantina en ‘L’isola del piacere’ de Martín i Soler. En aquesta ocasió, debuta en el podi amb el Cor de la Generalitat i l’Orquestra de la Comunitat Valenciana en una producció que, com ell mateix assenyala, permet la perfecta relació entre música i escena.

En l’apartat escènic, Silvia Costa proposa una visió atemporal, un espai simètric i abstracte que confronta dos mons. El muntatge, amb ‘attrezzo’ i vestuari confeccionat per l’equip tècnic del teatre i il·luminació de Marco Giusti, posa el seu focus, segons la ‘regista’, en “la soledat de personatges” i “la fragilitat de les relacions humanes”, com apunta també el director musical.

Ascendents intèrprets

Debuta en Les Arts, amb el paper de Fiordiligi, l’ascendent soprano Federica Lombardi, consagrada a pesar de la seua joventut com una de les intèrprets més cotitzades, especialment en els papers mozartians, en teatres com La Scala de Milà, el Metropolitan de Nova York, la Staatsoper de Viena o l’Òpera de Munic.

En el rol de la seua germana Dorabella, es presenta davant del públic valencià la mezzosoprano Paula Murrihy. Habitual en els teatres d’òpera europeus i nord-americans, la cantant irlandesa és, a més, una de les veus de referència per a Teodor Currentzis, amb qui col·labora regularment amb la seua agrupació MusicAeterna.

La valenciana Marina Monzó tanca la terna femenina com la intrigant donzella Despina. L’emergent artista, després del seu aplaudit treball en ‘La tabernera del puerto’ la passada temporada, farà amb ‘Così fan tutte’ el seu esperat debut operístic en Les Arts.

En l’apartat masculí, canta per primera vegada en la Sala Principal el baríton italià Davide Luciano (Guglielmo) que, gràcies a les seues incursions en el repertori classicista i belcantista, s’ha revelat com un dels nous valors en la seua tessitura amb treballs a Nova York, Milà, Berlín o Moscou, entre altres places.

Per a interpretar Ferrando, torna a la capital del Túria el tenor italià Anicio Zorzi Giustiniani. Col·laborador habitual dels màxims experts en classicisme i barroc musical com René Jacobs, Marc Minkowski, Ottavio Dantone i Fabio Biondi, el públic de Les Arts recordarà la seua intervenció en ‘Le cinesi’ de Gluck en 2017.

Completa l’elenc principal el baix argentí Nahuel di Pierro com el vell i manipulador filòsof Don Alfonso. Consumat intèrpret mozartià en l’actualitat, el cantant bonaerenc va realitzar en el Palau de les Arts algunes de les seues primeres incursions professionals amb intensa presència en la primera temporada del teatre.

Entrades

A més de l’estrena de ‘Così fan tutte’ el pròxim 27 de setembre, Les Arts ha programat tres representacions més del títol els dies 30 d’aquest mateix mes i el 2 i 4 d’octubre.

La versió semiescenificada de ‘Così fan tutte’ tindrà una duració aproximada de 2 hores i 15 minuts i es representarà sense parar. Els preus de les entrades per a ‘Così fan tutte’ oscil·len entre els 10 i 75 euros.

Entre les activitats al voltant de ‘Così fan tutte’, Les Arts recorda que demà, dimecres 23 de setembre, l’Aula Magistral acollirà un col·loqui del cicle ‘Perspectives’ amb els protagonistes d’aquest títol.



En aquest sentit, Jesús Iglesias Noriega ha apuntat que Marc Minkowski i Les Musiciens du Louvre protagonitzaran la segona incursió del repertori mozartià d’aquesta temporada amb la versió en concert de ‘Mitridate, re di Ponto’ a la Sala Principal el pròxim 20 de novembre.