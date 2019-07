Les Arts tanca la seua programació didàctica amb el taller d’estiu ‘Splash!’

Connect on Linked in

El centre d’arts alberga, del 8 al 12 de juliol, tallers i propostes lúdiques al voltant de la lírica dirigits a xiquets i xiquetes d’entre 6 i 10 anys

La iniciativa explica tant els detalls de l’activitat lírica com la seua diversitat, així com el funcionament d’un teatre d’òpera i el seu equip

El Palau de les Arts tanca la seua programació didàctica de la temporada 2018-2019 amb ‘Splash!’, la marató d’activitats que, del 8 al 12 de juliol, explicarà a xiquets i xiquetes d’entre 6 i 10 anys el funcionament d’un teatre d’òpera i la diversitat de l’activitat lírica mitjançant tallers i jocs.

El centre d’arts amplia i diversifica horaris i iniciatives en aquesta segona edició, en què, a més de l’equip humà del teatre, intervenen el Cor de la Generalitat i el Berklee College of Music.

A partir de les 8.00 hores del dilluns 8, fins a les 16.00 hores del divendres 12 de juliol, un grup de 15 xiquets, tutelats pel personal de les Arts Educació, participarà en les diferents accions que, amb la música com a eix vertebrador, uneixen diferents disciplines i àrees de treball: plàstica, cine, òpera, arts i oficis i noves tecnologies.

Per a això, el catàleg d’activitats comprén des de gimcanes per l’edifici a fi de recopilar els elements necessaris per a posar en marxa una òpera, visites pels departaments de l’àrea tècnica de les Arts, tallers de modelatge amb argila o d’educació vocal amb els cantants del cor i, fins i tot, una mostra de com s’elabora la música per a cine i jocs a Berklee amb el compositor i productor Lucio Godoy.

Així mateix, també es preveuen activitats en l’exterior de l’edifici, en les quals els xiquets i xiquetes tindran l’ocasió de gaudir dels caiacs i les ‘waterballs’ als llacs d’aigua de la Ciutat de les Arts i les Ciències.