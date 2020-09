Les associacions d’Alcàsser es formen en gestió digital

Connect on Linked in

A la web de l’Ajuntament està disponible tota la informació que es va abordar durant la formació

L’Ajuntament d’Alcàsser, des de la Regidoria de Participació Ciutadana, i al costat de la Universitat de València han organitzat la primera jornada formativa per a les associacions del municipi. El Centre Social va ser el lloc triat per a impartir aquesta primera formació, que va ser dirigida a millorar la gestió de les associacions, i que va ser tot un èxit on «les persones participants van obtenir, de manera completament gratuïta, informació de qualitat sobre assumptes que els interessen per a millorar la seua gestió i funcionament», explica Tere Chaveli, regidora de Participació.



L’informàtic de l’Ajuntament, Santiago Bonet, va explicar la utilitat dels Certificats Digitals de Representant i de Ciutadà, així com els nous serveis d’Administració Electrònica que s’han posat en marxa recentment: Cita prèvia, que permet realitzar reserves a través de l’App o la web per a accedir a les pistes i piscines del poliesportiu, a la Zona Jove EL DAU, al servei d’ordinadors de la biblioteca i al cinema i teatre del Centre Cultural; i les Inscripcions esportives tant per a les escoles esportives, com per als programes esportius d’adults.



Aquestes formacions són possibles gràcies a la col·laboració de la Diputació de València (Divalterra) i són impartides per professorat de la Universitat de València que estan especialitzats en les diferents matèries.



L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, s’ha mostrat molt satisfeta amb aquesta iniciativa, ja que «les associacions són un valor molt important per al nostre municipi, i des de l’Ajuntament treballem per a oferir-les totes les eines que tenim a la nostra disposició perquè puguen desenvolupar la seua tasca en les millors condicions».



Per part seua, Chaveli ha assenyalat que «des de l’àrea de Participació Ciutadana estem estudiant l’organització de noves formacions en administració electrònica, que estarà dirigida a tots els veïns i veïnes del municipi».



Tota la informació que es va abordar en aquesta jornada informativa està disponible a la web de l’Ajuntament d’Alcàsser.