Les Associacions de Comerciants del Mercat Central i del Cabanyal reben una ajuda de més de 205.000 euros

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Mercat Central rebrà 205.004’09 euros i el Mercat del Cabanyal, 43.766’85 euros



L’Ajuntament ha concedit dos subvencions nominatives a les associacions de venedors i venedores del Mercat Central i del Mercat del Cabanyal. La Junta de Govern aprovarà demà estes subvencions a les dos entitats, que no es van poder vore beneficiades per l’exempció de taxes de mercats que va aplicar el consistori durant els mesos de març, abril, maig i juny.



L’Associació de venedors i venedores del Mercat Central rebrà 205.004’09 euros, que és la quantitat que, a juí del consistori, haurien pagat en concepte de taxes durant els mesos de març, abril, maig i juny de 2020. Com que el Mercat Central és un mercat autogestionat pels mateixos comerciants, estos abonen la taxa a l’associació i no a l’Ajuntament, que no ha pogut aplicar-los l’exempció de les taxes que sí ha aplicat en altres centres.



Per la seua banda, l’Associació de venedors i venedores del Mercat del Cabanyal rebrà un altra subvenció nominativa per 43.766’85 euros pel mateix concepte. Les dos associacions han de repercutir la quantia rebuda als distints membres que la integren en el termini d’un mes des de la concessió municipal. Les dos quanties eixen dels fons de la Regidoria de Comerç i seran aprovades demà per la Junta de Govern Local.



El regidor de Comerç de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha dit que “des de l’Ajuntament estem fent costat a tot el sector del comerç de la ciutat amb un ventall d’ajudes, subvencions i exempcions de taxes per a pal·liar al màxim possible els efectes que la pandèmia ha produït en l’activitat comercial. De fet, esta mesura se suma a les subvencions que, paral·lelament a la eliminació de la taxa, s’han convocat de manera específica per a les parades de tots els mercats municipals de la ciutat”.



Així, s’han concedit ajudes per a la reactivació de mercats i de la venda no sedentària a un total de 583 persones beneficiàries. Es tracta de la primera convocatòria d’estes ajudes, “fruit d’un treball intens durant molt de temps en estreta col·laboració amb l’associació de venedors”, ha explicat el regidor de Comerç, Carlos Galiana. En total, s’han repartit 829.290,11 euros, el que comporta una quantitat de 1.422,45 euros per a cada beneficiari.