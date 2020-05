Les biblioteques de la Generalitat van registrar ahir una afluència d’usuraris moderada i constant

Connect on Linked in

Els usuaris s’hi van acostar a tornar els llibres que tenien en préstec abans del 16 de març

La sol·licitud de nous préstecs es fa per correu electrònic i telèfon i quan estan preparats els exemplars l’usuari pot passar a arreplegar-los

Les biblioteques públiques dependents de la Generalitat van registrar ahir, en el seu primer dia d’obertura després de l’emergència sanitària, una afluència de públic moderada i constant al llarg de tot el dia.

Des que a les 9.00 hores van obrir les portes, els usuaris s’hi van anar acostant a tornar els llibres que tenien a les seues cases des del 16 de març, quan es va tancar per l’estat d’alarma. Ahir no es van realitzar préstecs de llibres perquè durant la fase 1 de desescalada els préstecs es realitzen amb petició prèvia per Internet i telèfon. Sí que es van atendre les telefonades i els correus electrònics de petició de llibres que podran arreplegar els usuaris a partir de hui mateix.

A la Biblioteca de València Pilar Faus van entrar 304 usuaris per a tornar 478 llibres i per via telemàtica es van sol·licitar 103 préstecs. A la Biblioteca Azorín d’Alacant els usuraris en van ser 250, les devolucions 549 i els préstecs 159. A la Biblioteca Pública de Castelló Rafalafena, 140 persones es van acostar a les instal·lacions per a tornar 260 llibres i es van efectuar 34 préstecs. A la Biblioteca d’Orihuela les dades van ser de 90 usuaris, 60 devolucions i 30 préstecs.

Les biblioteques han obert al públic per a tramitar els serveis de préstec i devolució de llibres. De moment no es pot fer ús de les sales d’estudi ni realitzar cap mena d’activitat cultural o de foment lector.

L’accés a la col·lecció dels llibres de la biblioteca està limitat i només el personal del centre pot manipular els materials.

Els usuaris han de guardar distància social i complir les normes de senyalització i d’higiene com portar guants i desinfectar-se les mans.

Estan clausurats els ordinadors d’ús públic, els catàlegs d’accés públic en línia i altres catàlegs que tan sols poden ser utilitzats pels treballadors de la biblioteca.

Els materials de la biblioteca tornats passaran un procés de quarantena durant un període mínim de catorze dies. Per a això s’ha preparat una zona de devolució segura on s’emmagatzemen els llibres amb etiquetes, que indiquen la data de devolució i la data de finalització de la quarantena per a facilitar el control dels fons.

Les biblioteques han adaptat les seues instal·lacions a les recomanacions de reduir l’aforament al 30 % per a garantir les mesures de distància social, han efectuat els canvis de mobiliari necessaris, la senyalística convenient i la instal·lació de separadors físics imprescindibles. També ha augmentat la seguretat higiènica amb un protocol diari de neteja continuada i ventilació dels espais.