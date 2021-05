Les claus de l’èxit en la recollida de residus de Quart de Poblet: innovació, informació a la ciutadania i originalitat

Connect on Linked in

La ecopatrulla de l’Ajuntament ensenya als veïns i veïnes a separar els residus i recull les bosses que uns altres es deixen fora del contenidor

Reciclatge i neteja dels carrers. Aqueixos són alguns dels principals objectius que es va marcar l’Ajuntament de Quart de Poblet fa diversos anys. I ho estan aconseguint. La quantitat d’envasos lleugers i de plàstics depositats en els contenidors grocs s’ha duplicat en dos anys. En 2018 la ciutadania va depositar en aquest contenidor 279 tones mentre que en 2020 la quantitat va ascendir a les 440. Un increment similar va ocórrer en la resta de contenidors. L’èxit? Innovació, informació a la ciutadania i originalitat.

La localitat de l’Horta Sud es va avançar en més de dos anys al Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIR-CV) i va introduir moltes de les mesures que ací es contemplen. Una d’elles va ser instal·lar illes de contenidors, amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania el reciclatge i que no s’haja de desplaçar d’una punta a una altra del carrer si vol separar residus. En altres localitats, cal recórrer-se diverses voreres per a trobar contenidors de vidre o cartó que, a més, es troben separats entre ells.

També va ser un dels primers municipis a introduir el contenidor marró, destinat exclusivament a la matèria orgànica. Per tant, hi ha diversos contenidors: paper i cartó, envasos lleugers i plàstics, envasos de vidre, orgànic i el contenidor de restes. A aquest últim va tot el que no va en els anteriors. Encara que Quart de Poblet ha sigut pioner a introduir aquestes mesures, això ja és una obligació en tota la Comunitat Valenciana.

Com l’Ajuntament és conscient que pot ser una mica complicat saber on va cada cosa, fins per als més experts en el reciclatge, va posar en marxa fa diversos mesos la Ecopatrulla. Després de contractar diverses persones que estaven en atur, els va formar i ara recorren els carrers de Quart de Poblet durant tretze hores diàries en diferents torns. La seua missió: informar, ensenyar i conscienciar a la gent sobre els beneficis del reciclatge. A més, també recullen les bosses i cartons que veïns fins i tot no conscienciats deixen fora dels contenidors. La implicació del Consistori és tal que quaerteros i quarteras fan fotos dels llocs on hi ha estris o residus fora dels contenidors i les envien a les xarxes socials de Urbanisme Obert i Sostenible dependent de la regidoria que dirigeix Juan Medina. La ecopatrulla entra en acció per a resoldre el problema.

Un altre dels serveis que ha desenvolupat l’ajuntament ha sigut el de la recollida porta a porta del paper i cartó en els comerços de la localitat. De fet, des del mes de desembre tots els bars, restaurants, comerços que es troba dins de l’itinerari marcat depositen els seus cartons i papers a la porta del seu establiment els dilluns i els divendres, amb el consegüent augment dels percentatges de recuperació.

Malgrat els esforços de l’Ajuntament, sempre hi ha uns pocs que continuen deixant el fem fora dels contenidors. Per això, ha enviat desenes de cartes informatives als autors dels fets avisant-los que, en cas de reincidir, se’ls sancionarà amb multes que oscil·len des dels 750 euros si són infraccions lleus fins als 3000 en el cas de molt greus. El Consistori té diferents mètodes per a esbrinar el nom de qui realitza aquests actes incívics.

A més, diversos d’aquests contenidors són molt originals ja que presenten dibuixos i eslògans dissenyats els guanyadors del concurs Art Urbà del Festival Q-ART.

Si es comparen les xifres de la recollida separada del paper i cartó en els contenidors, la xifra també es dispara, passant de registrar unes aportacions de 264,11 tones en 2015 a 378,35 en 2020. Quant al vidre, si en 2015 es van recollir en els contenidors verds 177,64 tones, en 2020 van augmentar fins a arribar a 257,08, la qual cosa indica que la ciutadania està cada vegada més conscienciada amb la segregació de residus en origen i el seu posterior deposite en els contenidors de recollida selectiva. I tot això amb la pandèmia pel mig.

Curiosament, la quantitat de residus depositats en el contenidor de resta ha disminuït notablement, passant de més de 8.000 tones a l’any en 2017 a poc més de 6.300 tones en 2020. Amb les xifres a la mà es pot arribar a la conclusió que si abans es depositaven tot tipus de residus en el contenidor gris, la ciutadania ara és més conscient del correcte depòsit i deixa cada residu en el seu contenidor corresponent, així com en els ecoparcs, alleujant així la cara de tones que entren en els contenidors convencionals de residu mesclat