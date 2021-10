Les cooperatives agrícoles Coagri i Cohoca signen un conveni de col·laboració

Connect on Linked in

El divendres 8 d’octubre, el president de la Cooperativa agrícola d’Alginet i el president de la Cooperativa Agrícola de

Benifaió, acompanyats per les juntes de totes dues entitats, van signar un conveni de col·laboració comercial.

Un conveni que porta més d’un any preparant-se i que ha comptat amb l’ajuda del president de la cooperativa de Guadassuar.

“Quan ens plantegem aquest acord de col·laboració comptem amb l’assessorament del president de Guadacoop”, comentava Enrique González, president de COAGRI.



“El futur i l’objectiu, és crear una cooperativa el més gran possible perquè puga donar treball, si pot ser, tot l’any”, explicava González.

El conveni signat és un conveni dinàmic el que significa que si una altra cooperativa volguera adherir-se podria fer-ho.

El president de Cohoca, Jesús Tortosa comentava que “la situació actual ens obliga a ser molt competitius en un mercat molt complicat i per tant és urgent concentra l’oferta. El conveni és una manera de començar un nou projecte de competitivitat”.

Els dos presidents van coincidir que les dues cooperatives tenen un perfil similar amb uns agricultors amb una capacitat de treball espectacular i per això “ és quasi d’obligat compliment unir-nos, crear un treball conjunt, fer aquest conveni de col·laboració comercial on puguem fer front a la situació actual que és complicada ja que, no hem d’oblidar el passat, no podem deixar a part el present però cal construir el futur per a donar una qualitat de vida als nostres agricultors i la dignitat que es mereixen”, explicava Tortosa.



El president de COAGRI considerava que aquest tipus de convenis són necessaris per a aquestes entitats ja que, “dins del mercador actual, les cooperatives necessitem créixer i unir-nos per a intentar oferir el millor als nostres clients i als nostres socis”.

González explicava que “realitzar el conveni amb Benifaió ha sigut perquè totes dues cooperatives compartim moltes similituds i existeix una confiança mútua”.

Un conveni que s’espera ajude totes dues entitats a créixer, oferir el millor als seus clients, beneficiar al màxim als seus socis i poder oferir treball el major nombre de mesos de l’any.