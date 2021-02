Les dos mans de Cullera: símbol de resistència i defensa dels valors democràtics

Connect on Linked in

La nova escultura és la primera part de la posterior rehabilitació i museïtzació de l’antic refugi antiaeri situat a la zona del Far



El diputat de Memòria Històrica, Ramiro Rivera, comparteix amb l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, la importància d’esta obra patrimonial i cultural

Cullera compta amb un nou element patrimonial a la zona del mirador del Far. Es tracta de dos mans orientades cap al cel, una escultura que simbolitza la resistència i la defensa dels valors democràtics i de la memòria històrica.

La intervenció artística simbolitza la lluita en defensa de tota la gent que ha patit les guerres. A més, suposa la primera part del que serà el posterior procés de recuperació, rehabilitació i museïtzació de l’antic refugi antiaeri situat a la zona del Far previst per a enguany.

“Les mans expressen eixa forma de parar les coses dolentes que ens passen en la vida, i que ho podem extrapolar als temps actuals que estem vivint de guerra contra un enemic invisible però que està produint molt de mal a la ciutadania i que esperem que ens ajude a superar esta pandèmia”, manifesta l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor.

La màxima autoritat local també ha fet incís en la ubicació ja que “està situada al refugi militar antiaeri, un espai que ha suposat un lloc estratègic de defensa front a diferents guerres: des dels atacs pirates fins a la guerra civil”. Mayor ha afegit que, amb la posterior museïtzació d’este refugi, Cullera augmentarà el seu patrimoni històric i els recursos turístics d’esta zona junt a la Cova del Dragut i d’altres elements que concentraran un punt de trobada i un motiu més per visitar la ciutat.

Per altra banda, la regidora de Patrimoni Històric, Amparo Jover, ha destacat que “és un projecte amb el qual estem treballant en els darrers anys i que ha estat possibles gràcies al finançament de la Diputació de València, amb la qual hem treballat conjuntament perquè poc a poc siga una realitat”.

Precisament, el diputat de Memòria Històrica, Ramiro Rivera, ha posat de relleu “la necessitat que la Diputació sempre estiga al costat dels ajuntaments en tots els projectes que tinguen una línia de suport essencial a la memòria històrica i democràtica”, per afegir, que “intervencions culturals com les que hui presentem són importants per al record i la justícia de persones que han lluitat per valors que ara semblen consolidats i que els devem el seu reconeixement”, ha destacat.



Segons ha explicat el seu autor, Jesús Martín, “són unes mans que ens ajuden a recuperar la memòria històrica i a més en un lloc màgic com ho és el mirador del Far”. Per a Martín, estes simbolitzen un escut de protecció contra els atacs continus que ha patit Cullera i la Comunitat Valenciana, però també com a símbol d’esperança perquè no tinguem que tornar a viure cap situació similar.

Característiques

L’escultura té una altura de 2,5 metres i un pedestal de formigó de 0,5 metres. Està feta d’acer de 5 mm d’espessor a l’estil cubista, amb xapes tallades i soldades amb fil d’acer. Esta representa dos mans, una d’home i altra de dona en representació del poble de Cullera que pretén frenar els atacs aeris.