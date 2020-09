Les empreses d’Almussafes col·laboren activament en la lluita contra el càncer

L’AECC de la localitat ha recollit en les últimes setmanes nombrosos donatius del teixit econòmic de la població per a la seua última qüestació



Més de dos mesos després de la celebració de la seua última qüestació, AECC Almussafes continua rebent nombrosos donatius per a incloure’ls en la recaptació d’aquesta iniciativa, molts d’ells procedents d’empreses del municipi. També l’Associació d’Empresaris i Comerciants de la localitat (AECAL) ha volgut col·laborar amb la iniciativa, reafirmant la solidaritat del teixit econòmic de la població.



Els fons recollits per l’Associació Espanyola Contra el Càncer d’Almussafes per a la investigació d’aquesta malaltia no sols arriben per part de particulars. Cada vegada és més habitual que les empreses de la localitat col·laboren amb els seus donatius, tant en el marc de campanyes concretes impulsades per l’entitat com de manera proactiva al llarg de l’any. En les últimes setmanes, les persones responsables de l’associació han rebut destacades sumes de diners per a incloure-les en la recaptació aconseguida amb la seua última qüestació, que es va celebrar el passat 7 de juliol i va suposar la primera que es va dur a terme en la Comunitat Valenciana després de la declaració de l’estat d’alarma. Com sol ser habitual, totes les aportacions es destinaran als projectes que estan en marxa a nivell provincial.



Al recollit fins a l’estiu, cal sumar ara noves aportacions procedents de comerços i empreses. Una de les més curioses és la desenvolupada per Ferreteria Tapia, establiment que ha aconseguit recaptar 560 euros gràcies a la venda de mascaretes confeccionades de manera completament artesanal per Irene Zaragozà i en col·laboració amb Melissa Rosa. Una altra empresa del municipi que ha aportat el seu donatiu recentment és Construcciones y Rehabilitaciones Tot Obra, que ha entregat 300 euros. Aquestes quantitats se sumen als diners aportats per Fruita seca Escribá, el magatzem de cebes Aparici i l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL).



Des d’AECC Almussafes, que quan va esclatar la pandèmia va fer seu l’eslògan “El càncer no para, no pares tu, ajuda” amb l’objectiu de recordar a la població que malgrat les circumstàncies cal continuar treballant per a acabar amb aquesta malaltia, agraeixen la solidaritat d’aquestes companyies.



Durant el confinament, AECC Almussafes va recaptar 11.040 euros amb la venda de dorsals i samarretes per al que van denominar ‘Run Càncer Virtual’, campanya que es va iniciar després de la cancel·lació d’aquest popular esdeveniment esportiu-solidari a causa de la pandèmia. Des de l’entitat recorden que els donatius poden realitzar-se en qualsevol moment de l’any, indistintament de si hi ha en marxa o no alguna iniciativa concreta.