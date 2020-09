Les escoles de Paiporta incorporen huit persones de neteja de forma permanent per a tot el curs escolar

Connect on Linked in

El personal fa part de l’ampliació de la plantilla d’Espai i reforçarà la neteja dels centres educatius per prevenir i reduir el risc de contagi per Covid

L’Ajuntament de Paiporta, a través de la seua Regidoria d’Educació, continua implementant accions i mesures que prioritzen la salut de l’alumnat de cara a l’inici del nou curs escolar.

Amb l’objectiu de reduir i prevenir al màxim el risc de contagi als centres docents de la localitat, les escoles paiportines comptaran amb un servei permanent de neteja al llarg d’aquest curs, tant en horari lectiu com la neteja ordinària de vesprada. Així doncs, els treballs de neteja i desinfecció dels centres educatius de Paiporta s’intensificaran amb la contractació de huit persones de neteja de l’empresa pública municipal Espai.

L’augment de la plantilla de neteja als centres ha sigut possible gràcies a l’increment pressupostari aprovat per la corporació municipal en el ple ordinari del passat mes de juliol. Amb aquesta mesura Educació garanteix el compliment amb la normativa en matèria d’higiene marcada per les autoritats sanitàries per prevenir possibles contagis per Covid. “La desinfecció i seguiment de totes les directives higièniques que ens marquen les autoritats sanitàries és una prioritat d’Educació i de la corporació municipal. Volem garantir al nostre alumnat un curs 2021-2021 segur i facilitar-los totes les mesures de prevenció i protecció front a la Covid-19”, ha afirmat el regidor d’Educació, Alejandro Sánchez.

Educació ha arreplegat la preocupació expressada pels centres i les AMPEs de la localitat quant al manteniment dels centres educatius i els seus espais amb unes condicions d’higiene òptimes, per això el consistori no escatimarà recursos en salut pública. “Enguany, com no pot ser d’una altra manera, prioritzarem la salut dels nostres menuts, menudes i joves”, ha afegit Sánchez.

La neteja i desinfecció de les aules i espais se suma a altres actuacions ja aplicades per la Regidoria, com són el condicionament dels centres, treballs de pintura i manteniment, senyalització, col·locació de mampares protectores o l’habilitació d’espais d’ombratge als centres educatius.

Pla d’accés segur als centres educatius

Dins de les mesures que des de les diferents àrees municipals s’estan implantant per garantir un inici de curs segur, la Policia Local de Paiporta ha preparat un dispositiu d’accés als centres educatius que amplia l’espai de vianants per a alumnat i les seues famílies a l’entrada i eixida dels centres, impedint el pas i trànsit de vehicles en aquestes zones i que permet mantenir la distància mínima de seguretat entre persones.

“Totes les mesures que estem adoptant en l’àmbit municipal apunten en la mateixa direcció: garantir la protecció i la salut de l’alumnat paiportí, perquè puga exercir el seu dret a una educació pública i de qualitat segura i amb la prevenció necessària per a evitar contagis”, ha conclòs el regidor.