Les escoles i col·legis de Paiporta celebren el Dia de la Pau

Els centres educatius de Paiporta s’han sumat a la jornada de celebració del Dia de la Pau, que commemora la mort del líder hindú pacifista Mahatma Gandhi.

Tant alumnat com professorat, així com famílies de totes les escoles i col·legis del municipi, han volgut dedicar una part de la jornada a realitzar diferents accions per a recordar la necessitat de viure en un món en pau.

El col·legi Lluís Vives ha fet una composició amb forma de cor en la que han participat pares, mares, professorat i el propi alumnat. Al CEIP L’Horta els xiquets i xiquetes dels diferents nivells han interpretat danses i balls propis d’una varietat de països com Bèlgica, Israel, França o el Canadà. Al Jaume I o a l’Ausiàs March s’han llegit diferents discursos fent una crida a la convivència pacífica.

“Viure en pau és viure sense odis, sense fer o desitjar el mal a ningú, lluitant per un món més lliure i just i també aplicant una consciència ecològica al nostre dia a dia, perquè el Planeta Terra és la nostra llar i no en tenim una altra”, ha expressat el regidor d’Educació, Alejandro Sánchez.

Cada 30 de gener se celebra en els centres educatius de tot el món el Dia de la Pau, dedicat a commemorar una cultura de no violència i pau. És una jornada on es recorda la necessitat d’educar en tolerància, solidaritat, concòrdia, respecte als Drets Humans i no violència, i on escoles i col·legis es comprometen com a defensores de la pau i enteniment entre persones de diferent procedència i maneres de pensar.