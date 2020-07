Les Falleres Majors d’Alaquàs lliuren tots els llibrets de les Falles 2020 a la Biblioteca Municipal

Connect on Linked in

La Biblioteca Municipal Ausiàs March d’Alaquàs compta amb un espai dedicat a les festes falleres d’Alaquàs.

Les Falleres Majors d’Alaquàs, Judith Díaz Gomáriz i Sara Morcillo Torralba, junt amb la presidenta de Junta Local Fallera d’Alaquàs, July Roselló, van visitar el passat dilluns 30 de juny la Biblioteca Municipal d’Alaquàs per tal de lliurar tots els llibres de les Falles de 2020.

D’aquesta manera, la Biblioteca compta ja amb un espai dedicat a les festes falleres d’Alaquàs on es poden trobar tots els llibrets editats per Junta Local Fallera i per les diferents comissions falleres d’Alaquàs. Aquestes publicacions es troben a l’abast de totes persones que vulguen consultar-los.

Es tracta d’una decisió presa per Junta Local Fallera per tal que les publicacions falleres formen part també del fons de la biblioteca. Per això, les bases que regeixen el Concurs de Llibrets de les Falles d’Alaquàs estableixen que les comissions falleres hauran de fer una còpia més per a la Biblioteca.