Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Alicia Falcó i Helena Mompó, les Falleres Majors de Sueca, el Mareny de Barraquetes i el Perelló han visitat el programa “Prop de tu”.

El dia la Presentació ho visqueren d’una manera molt especial.

També ens han parlat sobre les seues mares, que si no fora per elles, més d’una cosa sels oblidaria.

I no han faltat les gràcies a moltes més persones…

Alicia Falcó i Helena Mompó tenen tot un any de regnat per davant per a gaudir al màxim.