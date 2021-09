Les Falleres Majors de Torrent assisteixen a la tradicional visita a Policia Nacional, Policia Local i Protecció Civil

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Alícia Pallardó i Sandra Peris han visitat aquest matí les dependències de Policia Local i Policia Nacional acompanyades de les seues Corts d’Honor

Com ja és tradició, les Falleres Majors de Torrent, Alícia Pallardó i Sandra Peris, acompanyades per les seues corts d’honor i pel regidor de Festes, José Pascual Climent, han acudit aquest matí a visitar les dependències de Policia Nacional i Policia Local, on han sigut rebudes amb especial amabilitat pels respectius caps de cada cos policial.



Després de visitar la comissaria de Policia Nacional i rebre un detall en forma de regal per part del comissari cap, la comitiva fallera ha seguit en cercavila fins a les oficines de la Policia Local, on han sigut rebudes en formació i se’ls ha oferit una demostració de les intervencions en què els assisteix un dron. Posteriorment, ja en to menys formal, les falleres han sigut convidades a posar sobre les motos que recentment van ampliar el parc mòbil de la Policia Local.



Aquest acte d’inici de la setmana fallera ha servit per a donar la benvinguda a les festes i despertar l’expectació entre els veïns i veïnes de Torrent, per ser el primer acte institucional d’aquestes falles atípiques. D’altra banda, el regidor de Festes ha volgut aprofitar aquesta ocasió per a destacar el reconeixement que mereix la labor de coordinació entre els diferents cossos de seguretat, Bombers i Protecció Civil en matèria de seguretat i prevenció.