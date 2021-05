Les falles 2021 tindran Plantà, Cremà, ofrena, concurs de falles i entrega de premis

Print This Post

Les Falles d’enguany seran molt diferents i condicionades per la pandèmia, per el moment hi ha un pricipi d’acord entre conselleria de Sanitat i el món faller.

Les Falles i qualsevol altra festa tradicional o popular es podran celebrar a la Comunitat a partir de l’1 de setembre, segons va comunicar aquest dilluns la consellera de Sanitat, Ana Barceló, als representants de les entitats.

Si se celebren hi haurà Plantà, Cremà, ofrena, concurs de falles i entrega de premis, però es sacrificarà la mascletà i els castells.

Tampoc hi haurà revetles ni es montaran les carpes als casals fallers, només reunions més menudes per a fallers complint amb tota la normativa sanitària.

L’administració posa sobre la taula la possibilitat que es duguen a terme alguns actes de Falles –no un programa tradicional- a partir de l’1 de setembre.

108 localitats valencianes que planten falles i des de l’interagrupació de falles seguiran treballant per a intentar que els seus monuments puguen eixir al carrer aquest 2021 si finalment s’arriba a un acord.