Les falles carletines celebraran per primera vegada el Mig Any Faller

Enguany, les falles carletines tindran el seu Mig Any Faller. Una diada que tindrà lloc el pròxim dissabte i que coincidirà amb l’acte de presentació de la Fallera Major del 2020, Maria José Llopis.

La jornada començarà amb la presentació de la Fallera Major a l’Ajuntament de Carlet en un acte en què serà proclamada Fallera Major per a l’exercici, signarà al Llibre d’Honor de les falles de Carlet i presentarà la seua cort d’honor formada per les falleres Míriam Chovares i Estefania Martínez. L’acte comptarà amb la presència de la Fallera Major 2019 Lara Ocheda.

La festa del mig any faller tindrà lloc a partir de les 11 del matí a l’avinguda de Blasco Ibáñez, on s’han preparat activitats per als més menuts, amb unflables i tallers que organitzaran les mateixes falles durant el matí i, tot seguit, dinar de germanor de les comissions falleres amb una paella per a 200 persones. Els actes es tancaran amb la cercavila que eixirà a partir de les 17 h de l’avinguda de Blasco Ibáñez i que recorrerà els carrers de la ciutat.

Amb el lema «Falles són tot l’any», enguany la Junta Local Fallera ha decidit celebrar el Mig Any Faller per tal de reunir totes les comissions i donar relleu a l’acte de la presentació de la fallera major del 2020. Recordem que la pròxima cita serà el pròxim 9 de novembre en l’acte de proclamació conjunta de les falleres majors de les comissions carletines.