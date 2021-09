Les Falles d’Alzira es celebraran del 9 al 12 d’octubre i comptaran amb tres Nits del Foc

Print This Post

La Junta Local Fallera d’Alzira ha presentat el Cartell i Programa de Falles per al pròxim mes d’octubre. Una presentació, a càrrec del vicepresident de Cultura, Comunicació i Xarxes Socials de la Junta, Vicent Enguix, i que ha estat celebrada a la seu de la entitat.

Al acte també ha participat el faller de la comissió El Mercat Tente Pérez, que ha sigut el creador dels cartells de les Falles 2021. Uns anuncis festius que tracten de representar la unió de tots els protagonistes al voltant d’una mateixa flama. Un clar homenatge a floristes, indumentaristes, músics, pirotècnics, falleres i fallers, simbolitzant la unitat i la germanor, elements diferencials del sentiment faller.

Aquest disseny será també portada del llibret de falles que ha editat la Junta Local Fallera amb el programa oficial. Un programa que es desenvoluparà del 9 al 12 d’octubre que ha estat presentat pel president de la JLF, Jaume Bohigues.

Del programa cal destacar la vesprada del dia 11, quan es celebrarà el concurs de pasdobles en el que, com a novetat, es premiarà la interpretació al millor pasdoble.

Per la seua part, el vicepresident de pirotècnia José Fernando Rodríguez ha sigut l’encarregat de donar a conéixer el programa pirotècnic en el qual com a novetat, comptarà fins amb tres nits del foc.

Les Falleres Majors d’Alzira Alba Carrió i Clàudia Dolz, acompanyades per les seues Corts d’Honor, s’han dirigit tant al col·lectiu faller com a la ciutadania en general mostrant l’entusiasme per vore finalment les falles als nostres carrers al mateix temps que han demanat prudència i responsabilitat a l’hora de celebrar la nostra festa.

Per últim, ha pres la paraula l’alcalde de la ciutat Diego Gómez, que ha estat acompanyat pel regidor de Festes, Xavi Pérez; el regidor de Cultura, Alfred Aranda i la regidora Luisa Castells. El primer edil ha destacat l’acert de traslladar les festes a l’octubre, ja que l’actual situació sanitària ens dona la tranquil·litat necessària per a celebrar les festes en eixes dates, si bé demana a tots els fallers i a la resta de la ciutadania la prudència necessària per garantir unes falles segures.