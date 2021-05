Les Falles de 2021 seran els primers dies de setembre si així ho aproven els fallers

Connect on Linked in

Les Falles de València 2021 se celebraran de l’1 al 5 de setembre si així ho aprova l’assemblea de presidents. És, com menys, la proposta que se’ls enviarà per a decidir aquest dimecres. Així han finalitzat les converses entre la comissió de seguiment de la festa i la conselleria de Sanitat per a poder celebrar la festa, ajornada des de 2020, en una versió reduïda. Era el que es preveia després de la reunió de la setmana passada.

Els festejos estaran condicionats a l’evolució de la pandèmia i, en cadascun dels casos, l’activitat estarà supeditada a la incidència i s’aplicarà per a cada cas la normativa vigent en cada tipus d’esdeveniment.

Una llista de mínims inclou la celebració efectiva de la “plantà” i la “cremà” en la sèrie de dies habituals: cinc per a les infantils i quatre per a les majors, comptant que el procés de plantar es prolongarà durant bastants dies. És a dir, ambient de Falles hi haurà a la ciutat en l’últim tram del mes d’agost.

Per al carrer s’ha d’acabar de definir el programa, però aquest inclou com a mínim una ofrena en diversos dies i concurs de falles amb premis, així com l’habilitació d’espai públic per a la reunió de fallers i falleres (el que abans eren les carpes que, per lògica, no es contractaran enguany.