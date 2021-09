Les falles de Benifaió celebraren el pròxim cap de setmana el “Mig any Faller”

Connect on Linked in

La Junta Local Fallera de Benifaió ha donat ja a conéixer la programació amb la qual a través de les comissions falleres celebraran els dies 24 i 25 de setembre en el municipi el conegut com “Mig any faller”, una sèrie d’activitats que, com assenyala la presidenta de l’ens faller i alcaldessa del municipi Marta Ortiz” té com a objectiu seguir la línia d’aquesta mena d’actes que des de fa anys se celebra el mes de setembre per a iniciar el compte arrere cap a les falles del mes de març”, aquest any d’una forma especial i ateses les normes sanitàries encara en vigor, i per descomptat “amb moltes ganes ja que si la situació sanitara segueix com fins ara podrem viure almenys un mig any faller i encaminar-nos per fi a celebrar les falles del 2022”.

Així, la Junta Local Fallera ha organitzat un Concurs de Dibuix i de redacció literària sota el lema “Compte arrere cap a les falles del 2022” dirigit tant a col·lectius fallers com no fallers amb edats entre els 4 i 12 anys, un concurs on es plasmarà a través de dibuixos i redaccions la creativitat per a donar inici a aquest compte arrere faller”. Les bases poden ser consultades a través del següent enllaç:

https://benifaio.sedelectronica.es/board?fbclid=iwar1jvfc8uhj_i4codp65e7h7-nlcinkpru5o61latejnz-shnjkzlrduwea

La inauguració de l’exposició d’obres participants a les 19:00h en el Mercat Municipal i l’emissió d’una “crida virtual” a càrrec dels presidents/a i màxims representants de les cinc comissions falleres centrarà la programació del divendres 24 de setembre. L’endemà, el dissabte 25, la Junta Local ha organitzat la plantà d’un “monument solidari” en la Plaça major. Tots els interessats a participar hauran de portar algun aliment no perible, sobre una base s’aniran acumulant els aliments d’aquest “monument solidari” que serà donat a Càritas Parroquial Benifaió.

La vesprada del dissabte també tindrà la seua programació del “Mig any faller” a Benifaió amb un cant de “albaes” a les comissions falleres a partir de les 19:00h. Ja a la nit, cap a les 23:30h Benifaió es tancarà la programació del “Mig any faller” amb el tret des de cada casal d’unes bateries de foc i la posterior “cremà” d’aquells monuments que les comissions hagen plantat per a recordar que “en sis mesos viurem de ple la festa fallera” matisa l’alcaldessa.