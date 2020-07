Les famílies de Quart de Poblet gaudeixen i coneixen l’entorn natural del riu Túria

Print This Post

Les persones interessades a acudir a les pròximes activitats han d’inscriure’s enviant un correu a turisme@quartdepoblet.org





La primera activitat del programa l’Estiu Riu va ser tot un èxit. Quasi una trentena de persones es van congregar divendres passat per a descobrir la història i fauna de l’entorn natural del riu Túria, especialment de les tortugues autòctones de la zona. Tant xicotets i xicotetes com a majors van passar una vesprada molt agradable, gaudint d’un oci diferent en família.



Durant la primera part de l’activitat, els i les assistents van poder conéixer el valor estratègic, mediambiental i econòmic que proporciona el riu Túria a Quart de Poblet. A més, en una ruta guiada, van visitar alguns dels llocs més importants a nivell patrimonial del municipi, com l’assut, el pont romà i el Vaig moldre de Vila.



En la segona part, les famílies van conéixer la labor que realitza el Centre d’Interpretació de la Naturalesa (CIN) amb les tortugues de la zona. Així, els i les assistents van descobrir les diferències entre les espècies autòctones i les exòtiques i van prendre consciència sobre la importància de la tinença responsable d’aquesta mena d’animals. A més, van aprendre com cal cuidar-les i alguns falsos mites sobre aquests rèptils. El CIN, a més d’encarregar-se de controlar la població de tortugues, duu a terme diversos voluntariats mediambientals i realitza una important labor d’educació i conscienciació sobre la protecció del medi ambient a través de cursos, congressos i seminaris de temàtiques relacionades amb el riu.

Divendres que ve 30 es realitzarà la següent activitat: una ruta nocturna per a albirar ratapinyades i conéixer la importància que tenen aquests animals en el control de plagues. A causa de la situació actual, l’aforament és limitat i el nombre de places disponibles ja s’ha ocupat. Però les activitats tornen al setembre, per la qual cosa les persones que estiguen interessades poden inscriure’s ja enviant un correu a turisme@quartdepoblet.org. Han d’indicar nom, cognoms i DNI de les persones participants, un telèfon i correu electrònic de contacte i l’activitat en la qual vulguen participar.



Per a poder realitzar les activitats, es recomana acudir amb roba còmoda i protecció solar i portar aigua per a hidratar-se. A més, l’ús de màscara és obligatori i s’ha de complir en tot moment les mesures d’higiene i seguretat, com utilitzar gels hidroalcohólicos i mantindre la distància interpersonal.



El programa l’Estiu al Riu, amb diverses activitats gratuïtes, està impulsat per l’Ajuntament de Quart de Poblet i el Centre d’Interpretació de la Naturalesa (CIN) i té l’objectiu que els veïns i veïnes del municipi gaudisquen en família de la fauna i flora del riu Túria durant aquest estiu. La iniciativa segueix la línia de l’Ajuntament en la seua aposta per la sostenibilitat i el medi ambient, amb la màxima premissa d’educar i conscienciar a la ciutadania.