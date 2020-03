Les Forces Armades ampliaran els seus efectius per a combatre el COVID-19

Print This Post

Dilluns 16 de març de 2020. En la reunió de coordinació de seguiment del COVID-19, presidida per la ministra de Defensa, Margarita Robles, celebrada aquest matí a les 13.30 en el Ministeri, s’ha realitzat una valoració exhaustiva de totes les mesures adoptades fins ara per les Forces Armades en els diferents territoris.

S’ha incidit a continuar treballant i implementant aquelles mesures i actuacions que siguen necessàries per a intentar contindre la propagació del virus. I en aqueixa línia, es continuarà atenent totes les peticions que ens vagen realitzant les diferents administracions.

També s’ha acordat incrementar el nombre d’efectius de l’Exèrcit, per a continuar treballant al costat de la Unitat Militar d’Emergències (UME) en labors preventives de desinfecció i reconeixement previ de major incidència possible de propagació del coronavirus, augmentant el nombre de ciutats (ara ja estem en 14) on estan desplegades.

Demà s’actualitzarà i s’informarà de les noves ciutats i del nombre d’efectius i unitats on es realitzarà aqueix desplegament.

A la reunió de coordinació han assistit el secretari d’Estat, Ángel Olivares; el Cap d’Estat Major de la Defensa (JEMAD), Miguel Ángel Villarroya; el sotssecretari de Defensa, Alejo de la Torre; el secretari general de Política de Defensa, almirall Juan Francisco Núñez; el comandant del Comandament d’Operacions (MOPS), tinent general Fernando López Del Pou; el Cap de la Unitat Militar d’Emergències (UME), tinent general Luis Martínez Meijide, els directors de gabinets i la directora de Comunicació.