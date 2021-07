Les gimnastes de L’Almara signen una brillant actuació en el Campionat d’Espanya de Rítmica

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

De l’11 al 18 de juliol, la gimnàstica rítmica ha viscut una intensa setmana amb la celebració, en el Centre Nacional Colonial Sport (Alfafar), del Campionat d’Espanya individual i autonomies femení i masculí, el Campionat d’Espanya per equips i la segona fase de la Copa d’Espanya de conjunts. Un conjunt de competicions en les quals, una vegada més, les gimnastes del CGR L’Almara de Burjassot han malbaratat esforç i qualitat sobre el tapís, s’han penjat noves medalles i han tornat a signar una actuació brillant en el panorama de la rítmica actual.

La primera a competir va ser Blanca Rodríguez, que finalitzava la seua participació en el Campionat d’Espanya individual obtenint dos diplomes nacionals, en els aparells de pilota i cinta, situant-se així entre les huit millors gimnastes a nivell nacional de la seua categoria.

Les medalles per a L’Almara van començar a arribar amb l’equip aleví, format per Naira Martínez i Lucía Costa, que s’ha proclamat subcampió d’Espanya, mentre que l’equip infantil, format per Celia Rodríguez i Diana Zabolotna, ha resultat quart d’Espanya. A més, Lucía Costa aconseguia penjar-se la medalla de plata en pilota i Naira Martínez la medalla de bronze en corda, en la categoria aleví, mentre que Celia Rodríguez s’ha penjat la medalla d’or en corda, i cinquena amb diploma nacional en la modalitat de cércol, en categoria infantil.

L’equip de primera categoria, format per Ema Yusupova, Victoria Plaza i Sofía Zanón ha quedat cinqué d’Espanya. A més, Sofía Zanón s’ha penjat la medalla de bronze, pujant així al podi, en l’aparell de cinta. Per part seua, les gimnastes de categoria júnior, Ainhoa Hurtado i Esther Honrubia van realitzar bons exercicis en corda aportant així la seua nota als equips de Hadar i Sakoneta.