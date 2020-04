Les mascaretes higièniques adquirides per la Mancomunitat de l’Horta Sud comencen a arribar als municipis de la comarca

Connect on Linked in

El passat dia 16 d’abril la Mancomunitat va anunciar la compra centralitzada de 350.000 màscares higièniques reutilitzables per als municipis de la comarca.



Les màscares encarregades per la Mancomunitat a dues empreses de Torrent han començat a arribar hui als municipis de la comarca. El passat 16 d’abril, l’organisme intermunicipal va anunciar la compra de 350.000 màscares higièniques i reutilitzables per als ajuntaments de l’Horta Sud. Ara seran els consistoris els que organitzen la seua distribució entre els seus veïns i veïnes.



La coordinació de la compra per part de la Mancomunitat de l’Horta Sud ha permés als ajuntaments accedir d’una forma avantatjosa a un mercat complicat en aquests moments. A més, l’entitat intermunicipal ha apostat per a la fabricació de les màscares per dues empreses de la comarca que han respost a l’encàrrec reforçant les seues plantilles i invertint en nova maquinària per a poder atendre la comanda en el menor temps possible.

Les màscares encarregades estan fabricades seguint les premisses establides per la norma UNEIX 065, aprovada el passat 15 d’abril, i compleixen amb les indicacions de les autoritats sanitàries. Són reutilitzables i llavables perquè puguen ser utilitzades en més d’una ocasió. Amb cada màscara s’adjunta un xicotet manual d’instruccions per a poder usar-les, higienitzar-les, mantindre-les i guardar-les amb totes les garanties.



La presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Eva Sanz, s’ha mostrat “satisfeta” per l’arribada de les màscares als ajuntaments de la comarca. “En només 11 dies hem aconseguit posar a la disposició dels municipis màscares per als seus veïns i veïnes. I ho hem fet sense necessitat d’eixir de la comarca, apostant per dues empreses de Torrent. Hem tornat a demostrar que units sota el paraigua de la Mancomunitat som més eficaces per a afrontar problemes comuns”, ha explicat.

Hui s’ha entregat als ajuntaments una part de la comanda de màscares. La resta està prevista que es complete en els pròxims dies.