Les mesures especials de prevenció establides per a la ciutat de València s’alçaran a partir aquest dijous, 24 de setembre, a les 00.00 hores

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mantingut una reunió en el Palau amb la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, en la qual ha sigut informat de la situació sanitària de la Comunitat i dels detalls de l’aixecament de les restriccions específiques adoptades per a la ciutat de València, que es farà efectiu aquest dijous, a partir de les 00.00 hores.

Les limitacions consistien en la restricció total de visites i eixides en les residències de majors de València ciutat, l’obligatorietat de limitar reunions familiars o d’amistats a un màxim de 10 persones, i també fixaven en el 60% l’aforament màxim en zones comunes d’hotels i allotjament turístics de la ciutat.

Per tant, a partir d’aquest dijous 24 de setembre, la ciutat de València es regirà per les mateixes mesures de prevenció enfront de la COVID-19 que la resta de la Comunitat Valenciana, on s’apliquen les actuacions coordinades que es van acordar per a tota Espanya en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Així, en les residències, el límit per a les visites passa a ser d’una persona per intern/a i la duració màxima serà d’una hora al dia, sempre extremant les mesures de prevenció.

En les zones comunes d’hotels i allotjaments turístics, l’aforament màxim serà, com en la resta de la Comunitat Valenciana, del 75%.

La limitació de fins a 10 persones en les reunions familiars o socials, en espais privats, deixa de ser una obligació a partir d’ara, però es manté com a recomanació. Es continua aconsellant, així mateix, la limitació de les trobades socials fora del grup de convivència estable.

La decisió d’alçar les mesures excepcionals per a la ciutat de València s’adopta després d’analitzar els informes sobre la incidència del virus en la capital.