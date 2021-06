Les obres d’ampliació de la Residència de Majors d’Almussafes avancen a bon ritme

L’alcalde, Toni González, i la primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, ja han visitat l’espai per a comprovar l’evolució de l’actuació, que preveu estar a punt en 2022



El hall del Centre Cultural acull una exposició en la qual la ciutadania pot contemplar una maqueta que mostra com quedarà el complex després d’aquesta intervenció

La Residència i Centre de Dia ‘La Vila’ d’Almussafes ja ha iniciat les obres per a la seua ampliació, que preveuen estar concloses en 2022. Gràcies a aquesta intervenció, sufragada íntegrament per l’empresa concessionària del servei en un terreny de propietat municipal, el recinte sumarà 34 noves places, complint així la proporció de llocs en relació amb el nombre d’habitants establida per l’Organització Mundial de la Salut. L’Ajuntament de la localitat està pendent de l’evolució de l’actuació i, en aquest sentit, l’alcalde, Toni González, i la primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, ja han visitat els voltants per a comprovar la seua marxa. La ciutadania pot descobrir el resultat final de tot el procés en l’exposició que acull el hall del Centre Cultural.



Els treballs que permetran augmentar el nombre de places disponibles en la Residència de Majors ‘La Vila’ d’Almussafes ja estan en marxa. Les obres, que van començar després de l’aprovació per part del ple de la corporació municipal del pla econòmic-financer presentat per l’empresa concessionària del servei, es van iniciar fa unes setmanes amb les tasques de fonamentació del nou edifici, que se situarà en la zona verda situada just al costat de l’ala principal de la infraestructura.



L’alcalde, Toni González, i la primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, ja han visitat l’obra amb l’objectiu de comprovar la seua evolució. “El procés s’està duent a terme de manera molt àgil, atés que al maig l’Ajuntament va donar el vistiplau a l’operació i immediatament l’empresa constructora es va posar a treballar amb l’objectiu de complir amb els terminis establits en el projecte arquitectònic. L’objectiu continua sent finalitzar l’ampliació en 2022, moment en el qual complirem amb la proporció de places de residència en relació amb el nombre d’habitants establida per l’Organització Mundial de la Salut”, comenta el primer edil.



Per a donar a conéixer l’actuació, el hall del Centre Cultural acull una exposició en la qual es mostren diverses fotografies amb recreacions del resultat final i una maqueta amb la qual les persones visitants poden fer-se una idea de com quedaran units tots dos edificis. “Volem que la població conega de primera mà com canviarà la fesomia de la Residència i Centre de Dia perquè és una més de les infraestructures que formen part del patrimoni municipal”, explica Calatayud, també responsable de l’àrea d’Urbanisme.



Característiques de l’acord

El citat pla econòmic-financer contempla la modificació del Projecte Integral de Majors (PIM) per a ampliar la capacitat del centre, que passarà de les 49 places actuals a les 83. Per a això, s’afegiran 34 noves, de les quals 28 seran concertades, 4 privades i les 2 restants seran gestionades directament per l’Ajuntament en concepte de cànon (42.113 euros a l’any). Quan finalitze la construcció d’aquest nou edifici, situat a nou metres del ja existent, la residència comptarà amb 63 places concertades (gestionades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives), 8 privades i 12 municipals.



L’empresa realitza una inversió d’1.700.000 euros per a dur a terme aquest projecte, 1.500.000 corresponents al projecte i la construcció i 200.000 euros a l’equipament de les estades resultants de la intervenció.



El nou edifici s’està alçant en la parcel·la confrontant al centre, que disposa de 212,76 m² i és de titularitat municipal. Comptarà amb tres plantes, en les quals se situaran 24 habitacions (18 simples i sis dobles) i els espais comuns. Les restants 4 noves places s’obtindran de partir dues habitacions simples de grans dimensions situades en l’ala principal.



L’actuació ha requerit l’ampliació del contracte en vigor en 3 anys addicionals per a garantir el manteniment de l’equilibri econòmic de les prestacions de la concessió, per la qual cosa la data de finalització es trasllada a l’11 de novembre de 2052. Quan concloga aqueix termini, les obres i instal·lacions objecte de la concessió, amb totes les seues dependències i serveis accessoris, revertiran a l’Ajuntament.