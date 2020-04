Les obres de la Plaça de Bruges,de València «que guanyarà espai per a la ciutadania», començaran a principis de 2021

Connect on Linked in

La Junta de Govern Local aprovarà demà el projecte d’urbanització d’esta zona pública



Les obres d’urbanització per a la regeneració urbana de l’entorn de la plaça de la Ciutat de Bruges, i l’entorn de la Llotja, el Mercat Central i l’església dels Sants Joans començaran a principis de 2021. La Junta de Govern Local aprovarà demà el projecte d’estos treballs que, tal com han anunciat hui l’alcalde de València, Joan Ribó, i la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, «s’emmarquen dins de les actuacions que realitza l’Ajuntament des de fa anys per a recuperar, millorar i adequar els espais públics per a l’ús ciutadà».



L’alcalde Joan Ribó ha explicat que esta intervenció, que compta amb un pressupost superior als 8 milions d’euros, reflecteix el projecte de ciutat que l’equip de govern local defensa». «Volem una ciutat sostenible i per a això és fonamental que recuperem les places i altres espais urbans per a la ciutadania», ha assegurat en recordar «que, en la mateixa línia, actualment s’impulsen les obres del carrer de Colón o les de la plaça de l’Ajuntament que començaran dilluns. Estem fent que València torne a ser una ciutat de places, de retrobament per a la ciutadania, i aprofundint, a més, en un escenari amb un major espai públic que també permetrà mantindre unes mesures de seguretat adequades quan calga».



Joan Ribó també ha al·ludit a altres iniciatives municipals que es duen a terme «en el marc de la política de recuperació de l’espai públic per al vianant com, per exemple, els corredors per als vianants que ja es contemplaven en el Pla Verd de la ciutat», i ha celebrat que, en l’actual context de crisi econòmica, es puguen concretar este tipus de projectes impulsats amb accions d’urbanisme tàctic».



L’objecte del projecte el constitueix la regeneració urbana de l’entorn de la plaça de la Ciutat de Bruges, la Llotja de la Seda, Mercat Central i Església dels Sants Joans, tots ells catalogats com a Béns d’Interés Cultural (BIC), i la creació d’un eix per als vianants que recuperarà un dels espais més emblemàtics de la ciutat.



Així mateix, la vicealcaldessa i responsable de Desenvolupament Urbà Sostenible, Sandra Gómez, ha ressaltat que esta intervenció «s’adequa al procés de redefinició de la ciutat, que implica, entre altres accions, l’ampliació de l’espai públic amb les condicions de seguretat que els convertisquen en nous punts de trobada de la ciutadania»



«També és important el fet d’aprofitar el moment actual per a fer obra pública, ja que esta no distorsiona a la resta de la ciutat i a més genera ocupació», ha aclarit Gómez, qui en la seua intervenció ha reflexionat sobre el canvi de mentalitat que experimentarà la població per l’impacte de la COVID-19, que es reflectirà en major ús de l’espai comú i pròxim, així com dels comerços i restauració de barri».



Pel que respecta al projecte, aprovat la setmana passada per la Comissió de Patrimoni, amb un pressupost total de 8.373.413,52 €, Sandra Gómez ha detallat que conjumina propostes «des de diferents disciplines i aproximacions amb l’objectiu únic de fer ciutat».



«Ens ofereix l’oportunitat de crear un espai de convivència entorn d’un equipament de tots: El Mercat Central. Interrelaciona zones, minimitza elements divisors que seran flexibles i s’adaptaren a les diferents condicions i necessitats que inevitablement variaran al llarg del temps», ha indicat.



Per l’àmbit passen també dos braços de la sèquia Na Rovella, ha recordat Gómez, que ha subratllat la importància que l’aigua adquireix en el projecte. A partir de l’anàlisi topogràfica marquem els camins de l’aigua que acompanyaran als recorreguts de les persones i dotaran d’un entorn adequat cadascun dels elements patrimonials de l’àmbit.



El projecte proposa un paviment de pedra natural de gran format de color clar, al voltant de la Llotja, similar al de la seua façana i en contrast al dels escalons, un dels paviments més antics de València. Entorn de l’Església dels Sants Joans, s’emprarà la mateixa pedra en un format més xicotet. I la zona pròxima al Mercat es pavimentarà amb llamborda recuperada) com a element de connexió amb la memòria del lloc. La resta de superfícies pavimentades seran de granit, en forma de llamborda en alguns vials i de peces més grans en les zones per als vianants.



El treball urbanístic també contempla a l’arbratge, «com a element de composició del lloc», amb exemplars singulars i palmeres datileres, «tan pròpies del paisatge urbà de València, especialment en entorns patrimonials, es col·locaran en xicotetes agrupacions situades en espais representatius», tal com ha informat la vicealcaldessa Sandra Gómez.