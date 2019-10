Les obres de la Ronda Oest de Foios prop de finalitzar

Connect on Linked in

Està previst que es concloguen a meitats de novembre

Han tingut un cost de 315.000 € finançats per Diputació

Després de quatre anys de treball i negociacions, la Ronda Oest està a punt de ser una realitat. Aquesta necessitat que el poble de Foios reivindicava, estarà completada a meitats de novembre i donarà fluïdesa a l’accés des de Montcada, a més de seguretat al trànsit de persones i vehicles.

L’obra final ha estat adjudicada a l’empresa PAVASAL i ha tingut un cost de 315.755,43 euros que han sigut finançats per la Diputació de València a través del Pla de Serveis i Obres Municipals. A aquest cost, s’ha de sumar uns 200.000 € més de l’adquisició dels terrenys, pel que la inversió total s’ha quedat al voltant del mig milió d’euros.

Sergi Ruiz, alcalde de Foios, ha assenyalat que “gràcies a la Ronda Oest s’eliminarà una bona part del trànsit per dins del poble i millorarà la qualitat de vida dels veïns i veïnes, no només per l’augment de la seguretat, sinó també per la disminució del soroll”. També ha afegit que així “es dóna per conclosa una demanda que Foios tenia des de fa anys i es mereix, i gràcies als fons SOM de la Diputació, ara serà una realitat”.

L’obra quedarà culminada amb una escultura que se situarà al centre de la rotonda. Aquesta escultura ha sigut creada per l’artista de renom internacional José Antonio Orts, natural de Roca però establert a Foios. L’escultura anomenada “Remolí” consta de tres grups de tres espirals d’acer inoxidable disposats en una simetria radial i ha sigut concebuda en relació amb l’entorn en què se situa, i que, en paraules d’Orts “produeix l’efecte que, en superposar-se les línies dels tres grups, es vagen generant formes diferents segons la posició de l’espectador. L’obra està pensada com un remolí de centellejos que sorgint del sòl de Foios s’eleven cap al cel amb la mateixa velocitat amb la qual l’espectador gira”.