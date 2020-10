Les obres de rehabilitació de la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer compten amb un pressupost final de 342.505,14 euros

Print This Post

La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, ha comprovat in situ l’evolució de les obres de rehabilitació de la Casa Natalícia de sant Vicent Ferrer, que es troba entre el carrer de la Mar i el del Pouet de Sant Vicent. “Es tracta d’una peça essencial per a entendre la seua vida i obra i es convertirà amb esta intervenció en un centre de referència per a la difusió de la seua història, posant en valor la seua rellevància”, ha explicat la regidora.



Les obres iniciades en juliol amb una durada estimada de sis mesos i un pressupost final de 342.505,14 euros, permetran “solucionar elements estructurals i millorar les característiques arquitectòniques, històriques i patrimonials de l’edifici, deixant al descobert un sostre artesanat i una volta del segle XVII que estava oculta”. Notario ha recordat que esta intervenció arriba una vegada celebrat el sisé centenari de la mort de sant Vicent Ferrer.