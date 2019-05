Les obres guardonades als Premis Literaris Ciutat Alzira de 2018 ja estan publicades

Connect on Linked in

Només 6 mesos després de la celebració de la XXX edició del premis, les obres que van resultar guardonades, a excepció del Premi de Il·lustració, ja estan publicades.



La mirada de vidre de l’escriptora i artista plàstica Anna Moner guanyadora del Premi de Novel•la Ciutat d’Alzira. Un relat ambientat en la Barcelona dels inicis del segle XX en què s’entremesclen l’ocultisme i les investigacions científiques poc ortodoxes, i que revela l’interés de l’autora per temes com la fotografia clínica i la fotografia espiritista, el devastador món de les addiccions, l’ús terapèutic i artístic de l’electricitat, l’anàlisi de l’expressió facial, la sensibilitat tàctil o el poder de la mirada, entre d’altres.

Les molècules de la vida, de David González Jara, obra guanyadora del Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, patrocinat per la Universitat de València. Un llibre dedicat a la bellesa i la complexitat d’allò minúscul: els àtoms i les molècules engendradores de vida. No debades, la complexitat de la vida al nostre planeta depén d’aquests elements microscòpics, als quals, sovint, despullem de la seua importància.

Amèrica endins, de Lourdes Toledo, Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta. Un dietari de viatge i alhora un exercici d’indagació personal. Un assaig que transporta a l’Amèrica profunda, als Estats Units de l’era Trump, abans i després de l’accés d’aquest a la presidència. És la narració de la trobada de l’autora, com a professora bilingüe, amb la realitat quotidiana i els grans espais d’un país de contrastos i ple de sorpreses. És un relat que reivindica la superació davant els tràngols que ens depara la vida, l’obertura de mires, l’optimisme i una curiositat sense límits

Galeria d’incerteses, d’Alba Fluixà. Premi de Poesia Ibn Hafaja –patrocinat per la UNED. Un recorregut vital i poètic protagonitzat per l’art i el color. A través d’una galeria d’instants poètics de gran plasticitat, s’intenta transmetre una visió particular del món on les paraules i les imatges es fusionen i estan constantment connectades.

Okupes particulars, de l’autor teatral Toni Cabré Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca. Una obra amb diàlegs ràpids i irònics, esquitxada amb tocs d’humor i que fa evolucionar els seus protagonistes per tal que descobrisquen els racons amagats de la seua realitat.

Doc Doggie. Unitat de Medicina Estrambòtica, de Vicent Dasí, que va obtindre el Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil. Es tracta d’una obra que s’escapa de les convencions de gènere –tant en la forma com en els diàlegs i en la construcció de personatges– i que inclou nombrosos homenatges a sèries de televisió i pel•lícules de terror que formen part de l’imaginari popular. Tot comença una nit de tempesta, quan un grup de joves es transformen, poc a poc i involuntàriament, en monstres del cinema clàssic.

Superbaguet, de Martín Piñol Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre d’Edicions Bromera. L’obra, presenta de manera molt original una història de superherois que lluiten per defendre una alimentació saludable. La història, a més a més, destaca per la seua trama trepidant i plena d’humor i fantasia.

Cal afegir que Nina, el primer llibre de Seta Gimeno, Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat, arribarà a les llibreries el proper mes de setembre. Es tracta d’un llibre tendre que reflexiona sobre l’estima pels animals i inspirat en la gosseta de la mateixa autora.



La XXXI edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira s’encetarà la propera setmana amb la presentació de les bases dels XXXI Premis Literaris Ciutat d’Alzira.