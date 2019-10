Les papallones arriben a Torrent per a eliminar la violència contra les dones

Connect on Linked in

Del 12 al 29 de novembre, la ciutat ha preparat un programa carregat d’activitats entorn del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones, l’Ajuntament de Torrent, a través del departament de Polítiques d’Igualtat, ha preparat un programa d’activitats per a sensibilitzar a la ciutadania contra la violència de gènere, la violència masclista o la violència contra les dones. L’alcalde Jesús Ros i la regidora de Polítiques d’Igualtat, Marina Olivares, han presentat la campanya que té com a punt central una papallona, símbol identificatiu amb gran simbolisme, convertint a Torrent en una ciutat lliure de violència contra les dones.

Com a novetat enguany, el programa d’activitats s’estén durant tot el mes de novembre, des del dia 12 fins al 29. El tret d’eixida el donarà una jornada de cinema: “En el temps de les germanes papallones”, una història basada en la vida de les germanes Mirabal, tres germanes que eren i són conegudes com les germanes papallones, i que van ser assassinades el 25 de novembre de 1960, per la qual cosa es va decretar aquest dia com el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones

Entre les propostes destaquen els tallers en els centres educatius de Torrent, primària i secundària. D’aquesta manera s’actua entre les edats més primerenques “amb l’objectiu de socialitzar sobre la igualtat entre dones i homes i reflexionar sobre els estereotips per raó de gènere i, al mateix temps, buscar nous models d’identificació personal d’apoderament de les dones”, ha assenyalat Marina Olivares.

D’igual manera, s’ha proposat als centres educatius de Torrent una iniciativa per a decorar la ciutat amb papallones. D’una banda s’ha enviat als col·legis unes papallones gegants perquè les decoren i, posteriorment, es realitzarà una exposició a casa de la Dóna, a partir del 19 de novembre, amb totes les obres. Al mateix temps, el departament de Polítiques d’Igualtat ha repartit diferents materials, també basats en papallones, per a decorar els dos ficus de la ciutat (plaça Bisbe Benlloch i avinguda Genaro Palau), a més dels edificis municipals com l’ajuntament, la Casa de la Dóna o la Casa de la Cultura, entre altres. A aquesta iniciativa ja s’han adherit 15 centres educatius torrentinos que també visitaran l’exposició de papallones i podran votar per les que més els agrade.

Igualment, es realitzarà el programa #Trieestimar, de la Universitat de València, dirigit a la ciutadania en general i interpel·lant als homes a reflexionar sobre les maneres d’estimar i així eliminar tot tipus de violència. Aquesta activitat es durà a terme el dimarts 19 a les 18 h en el Centre d’Informació Juvenil (CIJ), per a fomentar la participació entre tot el públic jove. En aquest sentit, la regidora de Polítiques d’Igualtat ha argumentat “que es prevé a l’adolescència parlant de la violència de gènere i dels seus primers signes, promovent relacions igualitàries entre dones i homes”.

Una altra de les iniciatives per a la programació d’enguany és la mobilització de les dones empresàries de Torrent, a través d’una nova trobada de dones empresàries. En la cita es presentarà la iniciativa pilot “Comerços de Torrent per la igualtat entre dones i homes”, que constarà d’una xarrada sobre la igualtat i la violència contra les dones i el repartiment d’un distintiu a col·locar en els comerços de Torrent com a aparador de la campanya institucional sent una iniciativa de responsabilitat social corporativa. El dilluns a les 13.45 h a casa de la Dóna.

L’agenda es completa amb una mobilització de les associacions de dones, participant en el desenvolupament de les activitats programades i principalment encarregades del taller de manualitats. El dimarts 19 d’11 a 13 h a la plaça Bisbe Benlloch. Es tracta d’un taller que buscarà cridar l’atenció ciutadana sobre la campanya municipal contra la violència de gènere i que, per descomptat, tindrà a veure amb la figura de les papallones.

També es presentarà el projecte de lectura fàcil “Papallones contra la violència de gènere”, una guia que serà validada per una entitat competent en la matèria adaptada a persones amb discapacitat, persones majors i persones provinents d’altres països, amb l’objectiu de promoure l’accessibilitat als recursos existents entorn de la violència de gènere o contra la dona. El 27 de novembre a les 18.30 h a casa de la Dóna.

D’altra banda, el 22 de novembre a les 19 h, es realitzarà una marxa ciutadana contra la violència de gènere, dirigida a un públic de totes les edats i associacions perquè participen en aquesta gran marxa que partirà des de la plaça Bisbe Benlloch fins a la plaça Unió Musical, on es llegirà un manifest i es cantaran cançons de repulsa a la violència contra les dones.

El punt fort de la programació arribarà el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, 25 de novembre, amb un acte institucional de repulsa a la violència masclista i reconeixement de totes les dones i menors assassinades. A les 12 h al pati Rosa.

La majoria d’activitats comptaran amb una taula informativa amb material didàctic sobre la violència de gènere, triat a conseqüència per les tècniques del departament i adaptat a les diferents edats i moments vitals: globus, xapes, fullets divulgatius i qüestionaris per a saber si la pròpia persona està exercint violència en cas de ser home o si presente algun signe en cas de dones.

Igualment, es publicarà un cancioner com a recopilatori de les cançons compostes per la torrentina Juliana Peralvo expressament al llarg d’aquests últims anys amb motiu de les reivindicacions del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Campanya Papallona

La Campanya Papallona sorgeix de la iniciativa ciutadana d’una dona de Torrent, Isabel Sánchez de Gomar, que es va esglaiar després de l’assassinat l’any 2018 de les filles d’Itziar Prast, amb la qual Isabel es va posar en contacte després i va investigar sobre les germanes Mirabal, “i així van començar a teixir-se moltes papallones”.

Ona regidora de Polítiques d’Igualtat ha explicat que la imatge de la campanya municipal es basa en un doble simbolisme; d’una banda l’efecte papallona com a acció de canvi, ja que xicotetes accions poden generar grans canvis. I, d’altra banda, en homenatge a les germanes Mirabal.