Les Parades violeta i la recuperació dels entorns escolars, premiats en la setmana de la mobilitat sostenible

Grezzi: “este premi ens fa especial il·lusió perquè són els xiquets i xiquetes les que s’estan beneficiant directament de les millores”

Les Parades Violeta de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València i la recuperació de l’espai per als vianants en entorns escolars impulsada per la regidoria de Mobilitat Sostenible, han sigut distingits hui en la VI edició dels Premis de la Setmana Europea de Mobilitat en la Comunitat Valenciana 2021. El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha assenyalat que “en els últims anys hem rebut molts premis, però este ens fa especial il·lusió perquè són els xiquets i xiquetes els qui s’estan beneficiant directament de les millores en l’accessibilitat, la qualitat de vida i l’espai recuperat per a jugar en els entorns escolars”.

Giuseppe Grezzi, acompanyat per la directora gerent d’EMT, Marta Serrano, ha recollit estos premis que atorga la Generalitat Valenciana per la seua destacada contribució a la mobilitat sostenible i a la millora de la seguretat física i la salut de les persones.

Les Parades Violeta de l’EMT han rebut el primer premi en la categoria d’institucions, organitzacions sense ànim de lucre, empreses i altres entitats. Esta iniciativa es va posar en marxa al març d’este mateix any amb l’objectiu de contribuir a tindre una ciutat més segura i igualitària a través d’un transport públic de qualitat.

“L’espai públic continua sent un lloc de risc en massa ocasions i és necessari que des de les institucions treballem conjuntament a mitigar esta problemàtica, mentre com a societat lluitem perquè totes ens puguem moure lliurement per la ciutat”, ha assegurat Marta Serrano.

El servici oferix la possibilitat a les dones usuàries que viatgen soles, acompanyades d’una altra dona o d’una persona dependent en les línies nocturnes a sol·licitar una parada a demanda dins del recorregut de la línia. D’esta manera, poden realitzar una parada més pròxima al seu destí amb l’objectiu de previndre possibles situacions de risc que posen en perill la seua integritat física.

Per part seua, la regidoria de Mobilitat Sostenible ha sigut distingida en la categoria de municipis de més de 50.000 habitants per la recuperació de 2.100m2 d’espai per als vianants a les portes d’accés i eixida de dotze centres educatius de la ciutat de València realitzada des de setembre de 2020.