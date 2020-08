Les Piscines d’Almussafes es consoliden com a alternativa d’oci saludable i segur

Connect on Linked in

L’Ajuntament valora positivament el funcionament de la infraestructura durant aquest estiu, en el qual el reglament s’ha adaptat a la crisi sanitària



La crisi sanitària provocada per la pandèmia de coronavirus que està patint la societat no ha impedit l’obertura de les Piscines Municipals d’Almussafes. L’Ajuntament ha adaptat l’aforament, l’horari, la venda d’entrades i el protocol de neteja i desinfecció perquè el seu funcionament poguera dur-se a terme en condicions de seguretat tant per a les persones usuàries com per a les que treballen en la infraestructura. En l’executiu municipal destaquen el bon funcionament del pla anti Covid-19 aplicat, amb el qual s’ha aconseguit arribar a l’aforament màxim permés. Per al regidor d’Esports, Pau Bosch, les estrictes mesures de seguretat i prevenció i el nivell de les instal·lacions han sigut la clau perquè “el recinte s’haja convertit en un referent de gestió, control i seguretat”.



Després d’un mes en funcionament, l’executiu municipal d’Almussafes considera que la temporada estiuenca de les Piscines Municipals de la localitat està funcionant de manera excel·lent, malgrat les circumstàncies tan extraordinàries.

Per a l’edil, les estrictes mesures de seguretat aplicades per a evitar els contagis per Covid-19 i el nivell de les instal·lacions, que han sigut sotmeses durant els últims dos anys a una reforma en profunditat, han sigut les causes que han motivat l’èxit d’aquestes instal·lacions municipals.

Entre les mesures implementades amb l’objectiu de garantir la seguretat destaquen la limitació de l’aforament, que s’ha reduït de les quasi 700 a les 280 persones, deixant-lo en un 40%, i la intensificació de la neteja de tots els elements que integren aquest espai. En aquest sentit, a més de desinfectar abans de l’obertura matinal, al migdia i després del tancament, durant la jornada es reforça la higiene del mobiliari i les zones comunes del recinte, sempre seguint les indicacions recollides en el protocol establit pel Ministeri de Sanitat. Per a això, el consistori utilitza, a més dels corresponents productes químics, una màquina d’ozó. Així mateix, en la zona d’accés, que s’ha diferenciat per primera vegada de la d’eixida, és obligatori la desinfecció del calçat i l’ús dels dosificadors de gel hidroalcohòlic.



Una altra de les mesures incloses en el nou reglament ha sigut la posada en marxa d’un sistema de cita prèvia obligatori per a poder reservar plaça, al qual es pot accedir a través de Serviweb i telefonant al Pavelló Poliesportiu la setmana prèvia a la visita, encara que, com explica Bosch, sempre que quede aforament disponible l’adquisició de les entrades pot realitzar-se fins al mateix dia. Amb aquesta mesura aconsegueixen, d’una banda, evitar aglomeracions en l’entrada i, per una altra, tindre un registre de les persones que utilitzen les instal·lacions per a poder rastrejar-les en cas que sorgisca algun cas.



Finalment, aprofitant que aquest estiu no s’estan desenvolupant cursos de natació a causa de la crisi sanitària, s’ha modificat l’horari. Concretament, l’obertura s’ha avançat a les 9.30 hores i el tancament s’ha endarrerit fins a les 21 hores, mentre que la franja que va de les 14.30 a les 16 hores la infraestructura roman inactiva per a procedir a la segona desinfecció en profunditat de la jornada, la que es duu a terme entre el torn de matí i el de vesprada.



El regidor d’Esports recorda que donada la situació en la qual ens trobem és molt important continuar complint estrictament la normativa i les mesures de seguretat per a poder mantindre les instal·lacions en funcionament, tal com està ocorrent actualment.



Aquest estiu, en el qual les Piscines Municipals d’Almussafes estaran en funcionament fins al pròxim dilluns 31 d’agost, s’han mantingut els passes per a les persones empadronades, dels quals s’han despatxat al voltant de 2.000, mil menys que en 2019.