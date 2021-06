Les platges d’Alboraia preparades per a 2021

Connect on Linked in

Un any més, el Consistori d’Alboraia aplica els protocols d’organització, neteja i seguretat establits en el Pla de Contingència enfront del Covid-19, per a reforçar la seguretat de les platges alboraieres



Enguany es disposarà d’unes passarel·les més amples i accessibles en alguns punts de les platges. S’ha augmentat també la quantitat de contenidors a les platges



El bany adaptat també està disponible aquest estiu a la platja de la Patacona, dotat de dos “anfibuggys” i crosses amfíbies

Per a aquesta temporada estival s’ha instal·lat una línia d’abalisament al costat de l’espigó de Port Saplaya, evitant que la gent s’endinse en zones amb corrents perillosos



S’han realitzat les proves per a la contractació de 22 socorristes, 4 patrons d’embarcació i una persona al comandament de la coordinació

A més s’incorporen 4 Tècnics d’Emergències Sanitàries i 4 Diplomades Universitàries en Infermeria. Una ambulància, dues embarcacions i dues pick-ups tot terreny facilitaran els seus serveis



La Policia Local d’Alboraia també ha reforçat la seua presència en platges, com és habitual amb l’arribada de la nova temporada. S’han incorporat dues motos elèctriques noves, i també es disposarà d’un buggy i un dron per a garantir la seguretat



Una altra temporada més, les oficines Tourist Info, tant en Port Saplaya com Patacona, continuen oferint informació turística Els estrictes protocols de neteja i mesures sanitàries continuen vigents, mesurant la temperatura de les persones que acudisquen a la posta sanitària, entre altres actuacions

18 informadors Covid-19 contractats per l’Ajuntament i finançats per la Generalitat Valenciana, vetlaran pel respecte a les normes sanitàries i informaran a les persones usuàries de les platges durant 3 mesos