Les poblatanes i poblatans han elegit “Millora dels recursos educatius de la EPA” com a projecte guanyador per a la III Edició de pressupostos participatius

En setembre de 2019 es va iniciar la III Edició de DECIDIM LA POBLA, on les veïnes i els veïns de la Pobla Llarga han pogut presentar un total de 64 projectes sobre accions que consideren que es deuen dur a terme a la localitat. Finalment, després de l’avaluació tècnica, 22 propostes de les 64 inicials, han passat a la fase de votació, eixint com a guanyadora la titulada com “Millora dels recursos educatius de la EPA”.

Al llarg dels propers mesos veurem realitzades aquesta proposta, la realització de la qual suposarà un total de 21.222,17€, que consistirà en la compra de diferents recursos informàtics i diverses eines educatives per a fer el Centre de Formació de Persones Adultes de la Pobla Llarga més atractiu per als estudiants i donar així un millor servei.

“L’actual i anterior govern sempre ha cregut en la necessitat de fer participar a la ciutadania en la presa de decisions, com és on invertir els seus impostos” comenta l’Alcaldessa Neus Garrigues. “des de fa 3 anys, observem que DECIDIM LA POBLA està assentant entre les veïnes i veïns, que cada any participen un poc més i de cara el proper any, ja assegurem que continuarem amb ell”.