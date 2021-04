Les regidories de Benestar Animal i Comerç convoquen un Concurs de Disseny amb la col·laboració d’Arrima’t i l’IES Joan Fuster

Connect on Linked in

La Regidoria de Medi Ambient i Protecció Animal i la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Sueca, amb la col·laboració de l’associació Arrima’t i l’IES Joan Fuster, han convocat un Concurs de Disseny entre l’alumnat de 1r i 2n del Batxillerat Artístic per al seu projecte de decoració dels nous contenidors/menjadores que s’instal·laran a la ciutat a fi de controlar les colònies felines. De manera paral·lela, s’ha oferit també una sèrie de xarrades a l’alumnat de l’institut, gràcies al suport de la protectora Refugi Els Àngels, sobre benestar felí i els beneficis que aporta la constitució i control de les colònies felines.

“Des de la Regidoria de Benestar Animal tenim molts projectes en marxa. Un dels més importants que s’estan realitzant, junt a la protectora Refugi Els Àngels, la més involucrada en este aspecte, és el control i gestió de les colònies felines de la ciutat per a evitar els problemes que poden ocasionar. Per això, instal·larem en el municipi 12 contenidors d’alimentació, consensuats amb el Refugi, per a disposar d’espais controlats on esta fauna felina puga anar a menjar i beure d’una manera més controlada i neta amb l’entorn que els envolta.

L’accés als contenidors es farà exclusivament per voluntaris acreditats i visiblement identificats, i seran els encarregats de subministrar el menjar, evitant una sobrealimentació no controlada per part de la ciutadania, dispersada pels carrers de la localitat de manera incontrolada”, ha explicat la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Carmen Pérez, qui ha assenyalat també que “volíem que estos contenidors estigueren perfectament identificats i, per això, hem signat un acord amb l’IES Joan Fuster i Arrima’t perquè l’alumnat del batxillerat artístic ens cree el disseny i siguen com a xicotetes obres d’art, i a més, puguen rebre a canvi uns premis en forma de targetes regal per a consumir en el comerç local. Gràcies a la transversalitat entre les diferents regidories de l’Ajuntament, hem pogut posar en marxa este projecte molt interessant i productiu per a tots i totes”. Així mateix, segons ha explicat Carmen Pérez, amb esta iniciativa s’aconsegueixen diversos objectius: la col·laboració de les protectores; involucrar a la població més jove, a través de les xarrades realitzades en l’Institut, amb la col·laboració també del Refugi Els Àngels, en la importància de cuidar i respectar als animals i el medi ambient; regular l’alimentació de les colònies de felins per a evitar els efectes negatius que implica esta activitat incontrolada pels carrers de la localitat; i augmentar el consum en el comerç local mitjançant les targetes regal i dins del pla d’activació comercial Reviscolem Sueca.

Des de l’IES Joan Fuster, la directora, Laura Mompó, i la cap del Departament d’Arts Plàstiques, Inés Robledo, han qualificat esta col·laboració de molt interessant, “ja que servirà per a conscienciar l’alumnat sobre el benestar animal i, al mateix temps, ens fa molta il·lusió que siguen els i les nostres alumnes els i les encarregats/des de realitzar estos dissenys”.

La regidora de Comerç, Manoli Egea, ha expressat el seu agraïment a la directora, professorat i alumnat de l’IES Joan Fuster, pel gran acolliment que ha tingut la iniciativa (especialment a la cap del departament d’Arts Plàstiques, per la seua participació en molts dels projectes proposats des de la Regidoria de Comerç), així com la seua satisfacció per la col·laboració entre totes dues regidories, “li vaig comentar a la regidora de Benestar Animal que podíem unir este projecte a la campanya de Reviscolem Sueca, i contribuir així al fet que els premis del concurs s’entregaren en forma de targetes regal per a consumir en els comerços locals adherits, com hem fet amb una altra sèrie de campanyes que hem posat en marxa des de l’inici de la pandèmia, per a afavorir que els diners invertits es queden sempre a la ciutat”.

Per la seua banda, l’associació Arrima’t ha agraït de nou a l’Ajuntament que s’haja tingut en compte al comerç local en la realització d’esta iniciativa, “a través del lliurament d’estes targetes regal que vam posar en marxa junt a la Regidoria de Comerç en el projecte Reviscolem Sueca. D’esta manera també, afavorim que la gent jove de Sueca conega encara millor els nostres comerços i s’acostumen a consumir en ells. La Regidoria de Comerç invertirà 4.320 euros, que s’entregaran a través de les targetes per a consumir en tots aquells negocis de la ciutat que ja estiguen inscrits en la iniciativa Reviscolem Sueca o ho facen ara”, ha explicat el president d’Arrima’t, Tony Landete.